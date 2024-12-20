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馬祖舊營區釋出招商 租金低廉民眾盼抽籤決定

中央社／ 連江縣20日電

南竿鄉北海南營區5棟房舍預計下個月起對外招商，昨天舉辦說明會，但因最低年租金僅新台幣9000餘元引發熱議，還有民眾建議抽籤決定以示公平。

招租資訊公開後，引起地方各網路群組用戶議論，多名民眾跟中央社記者說，房舍所在地人潮眾多，租金遠低於當地水準「當倉庫都划算」；還有網友在連江縣政府所屬馬祖日報社網站「馬上處理」留言板投稿，認為北海南營區招商不能獨厚青年創業族群，應公開抽籤以示公平。

北海南營區管理機關，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處副處長黃桂珠今天接受中央社記者訪問指出，營區鄰近北海遊憩區與示範住宅「仁愛147」，招商目的為活化區域觀光經濟，並解決周邊餐飲與購物店家不足的問題。招商方式考慮採評選或競價，但不太可能以抽籤決定。

黃桂珠說明，北海南營區原為軍方自行興建的南竿聯保廠房舍，獲無償撥用後僅簡單修繕與施作防水，故以房屋現值為租金計算基準，並依坪數不同，每棟年租金約為新台幣9000餘元至50000餘元不等。且房舍為現況交付，租戶承租後，需依照其需求自行重新裝潢。

黃桂珠強調，本次招租並未限制年齡，也無獨厚青年創業，但會限制承租戶須經營遊客服務相關產業，如咖啡店、伴手禮店等，無法作為個人自用。而引起民眾熱議，除租金因素外，多少反映出潛在業者難尋適合開店地點的地區現狀。

南竿 台幣 馬祖

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