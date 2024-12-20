高雄鳳山體育館回音嚴重影響觀賽 封館百日加裝屋頂吸音板

使用近50年的鳳山體育館因天花板吸音效果欠佳，運動選手比賽、民眾觀賽常被嚴重回音干擾，無法聽清楚場內聲音，近年屢次修建天花板皆未改善，政府明年度再編列2600萬加設吸音板。民代質疑其效益，且工程期近100天需封館，恐導致場地無法租借，明年3月全國原住民運動會閉幕式將在場館舉辦恐受影響。

鳳山體育館2013年裝設吸音能力較差的「木絲水泥板」，造成場內回音巨大，選手、觀賽民眾困擾，高市運動發展局向中央體育署爭取1560萬元經費，市政配合款1040萬元，共2600萬，明年度將在天花板裝設吸音板，工程期約100天，完工後預計回音殘響時間（RT60)能達2.5秒。

鳳山體育館前年曾發生其中一片木絲水泥板掉落，砸損觀眾席，研判是因屋頂漏水，吸音板吸水後造成重量增加超過原設計才掉落，為避免公安事故，市府去年花費326萬餘元將天花板全數拆除。明年重新裝上吸音效果更佳、使用期限更久的吸音板。

市議員邱于軒表示，依照市府原本企劃書，工程進度在12月需達3成，但目前工程標案未發出，已延誤4個月，擔心全國原住民運動會閉幕式受影響，其他運動團體也無法租借場地，要求市府出示吸音板的板材證明、吸音科學證明，舉證確實能降低回音，否則徒花公帑，更損及市民權益。

市議員李雅靜表示，場館屢次遭質疑吸音效果太爛，只有講話者知道自己在說什麼，他人都聽到含糊不清內容，許多單位都要另外租借音響設備，另外空調設備、動線規劃、逃生措施都欠妥，遭民眾抱怨連連，要求運發局通盤檢討，「不要想到一個做一個，修修補補，讓場館空間變得破碎」。