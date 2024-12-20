高雄流行音樂中心辦燈光秀「年電費2千3百萬」 民代要求檢討

高雄流行音樂中心近年因應高雄各種大型節慶活動，都會主建築群展示特殊燈光秀，平均每月都有一場燈光秀，例如黃色小鴨展期、聖誕節、演唱會期間等，議員指出高流中心一年電費高達2300萬，文化局明年還首次編列「電力系統保養費」高達730萬，引發質疑，要求檢討燈光秀的必要性，制定舉辦標準、節省開支。

高雄流行音樂中心面積達11公頃，舉辦各類大型藝文展演、演唱會加上建築物點燈，場域每月基本電費約支出180萬，去年整年電費近2200萬，場域燈具高達3400支，一年約辦理10至20場特殊燈光設計，例如配合演唱會應援、聖誕節燈光、彩虹同志遊行、響應粉紅絲帶乳癌防治、應援世界棒球賽奪冠等。

目前高流中心正推出「夜間聖誕主題特燈」，由藍綠燈光照亮整個中心，一連持續19天晚上，年初黃色小鴨展演時，高流中心也推出長達近1個月的「金呱閃閃」燈光秀；每個月每場特殊點燈均維持3至7天；文化局表示，高流建築燈光具備智慧控制和動態展演系統，燈具配合美學設計，可進行色彩調整，不需額外增加費用。

市議員黃香菽表示，高流中心近年因市府要求，在特定節目或活動時做特殊點燈秀，展示亮度更亮的表演，但每個特殊燈具和轉換顏色都相當耗電，因而造成電費激增，她認為高流點燈應規範一定標準，「不然頻繁點燈，一年電費高達2千萬，看到都會嚇一跳！」要求文化局應檢討電費居高不下的原因。

議員陳麗娜認為，高流是以法人型態經營，當初是希望讓經營者更有彈性、流行音樂蓬勃發展，但市府每年都要補助不少錢，希望文化局要提出法人的營運效益檢討報告。

樹德科大行銷系教授黃慶源表示，這是城市行銷與環保兩難的問題，目前全球各國都在推行SDGs綠色和永續發展目前，建議高雄市府能在港區發展綠能自主供應電力，採用高效節能燈具和調整燈光秀時間，取得兩者平衡，也可以參考國外案例增加綠建築比例。但在地民眾表示，高流燈光秀確實吸引不少觀光客駐足拍照，成功行銷城市，認同此做法。

此外，因考量高流中心，建築外牆燈具完工至今尚未進行維護保養，燈具在戶外空間受風吹雨淋和靠海鹽分受損，文化局明年度首次編列「電力系統保養費」730萬預算，辦理燈光系統維護、檢查和耗材更新。