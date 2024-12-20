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澎湖縣長陳光復就職2周年 有效減債實現公共債務歸零

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復今舉行就職兩周年施政成果發表會。記者郭韋綺／翻攝
澎湖縣長陳光復今舉行就職兩周年施政成果發表會。記者郭韋綺／翻攝

澎湖縣陳光復今舉行就職兩周年施政成果發表會，針對今年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查，澎湖縣在各項指標平均滿意度創下歷年新高，拿到4.5顆星好成績。陳光復說，感謝縣民朋友支持與肯定，這不僅是對縣府團隊最大鼓勵，更是推動澎湖持續進步重要動力。

陳光復表示，無論在醫療照顧、社會福利、教育創新、產業扶持、財政管理、基礎建設、永續發展及觀光文化等，澎湖皆取得具體成效，展現縣府致力建構幸福家園的決心，會繼續努力為縣民創造更美好未來，達到「澎湖好政、幸福達陣」願景。

陳光復指出，健全財務是縣政永續推動關鍵，上任兩年來，透過嚴謹財政管理與有效減債措施，成功實現公共債務歸零目標，為澎湖未來發展奠定穩固基礎。

面對少子化趨勢挑戰，推出「468生育補助政策」，澎湖自2025年度起，第1胎補助4萬元、第2胎6萬元、第3胎8萬元，減輕家庭育兒負擔，另積極整併學校和閒置空間再利用，提供托嬰、照護、文創、育成規畫需求。

教育方面，中小學AI延伸教學，深化智慧科技教育，大專院校學生每學年1萬元交通補助，並向下延伸至在地兩所高中職學校，讓更多在地學子受惠；為扶植在地產業，與中小企業信用保證基金合作，提供1億元青年創業貸款，協助在地青年實現創業夢想。

醫療照護上，推動長者假牙補助超過1200 件，顯著提升長者生活品質，同時，積極引進AI智慧醫療創新科技，持續擴大「澎湖限定」公費疫苗年齡層。此外，更與治癌中心合作提供鄉親癌症轉診綠色通道，減少家屬與患者不必要的等待與交通成本。

陳光復細數汙水下水道接管工程、交通建設優化、全縣389處智慧站牌已完成，為了實踐島嶼永續發展，與中興大學推動藍碳、綠碳等永續環境計畫，為澎湖海域找出最適合碳匯發展。

值得一提是，縣府邀請日本知名藝術家奈良美智，成功舉辦「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」特展，讓澎湖成為該特展離島首站，吸引超過2萬人次參觀，為澎湖增添國際文化亮點。

澎湖擁有豐富觀光資源，花火節讓更多國內外遊客能夠親臨體驗花火絢爛與魅力，今年更聯手知名夥伴「航海王」成功在國旅市場中維持好成績。

澎湖縣府致力建構幸福家園，為縣民創造更美好未來，期能達到「澎湖好政、幸福達陣」願景。記者郭韋綺／翻攝
澎湖縣府致力建構幸福家園，為縣民創造更美好未來，期能達到「澎湖好政、幸福達陣」願景。記者郭韋綺／翻攝

永續 澎湖縣 陳光復

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