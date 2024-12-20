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就職2週年承諾 陳光復：澎湖好政 幸福達陣

中央社／ 澎湖縣20日電
澎湖縣長陳光復。聯合報系記者郭韋綺／翻攝
澎湖縣長陳光復。聯合報系記者郭韋綺／翻攝

澎湖縣陳光復今天在就職兩週年表示，澎湖第3家航空公司，目前談判進度近8成，最快可望在明年5、6月投入營運，屆時澎湖機場將成為國際機場中繼站，並可望疏解澎湖對外交通。

陳光復今天在就職兩周年「澎湖好政 幸福達陣」記者會中透露，預估最快明年5、6月觀光旺季開始時，可望會有第3家航空業者投入澎湖航線經營，目前進度已談到約8成。

他表示，這家航空公司為亞洲第二大航空公司，機隊規模僅次於新加坡航空公司，未來不只飛台澎航線，澎湖機場還可望成為世界機場的中繼站。

澎湖縣政府今天舉辦縣長就職兩週年記者會，陳光復報告過去2年施政成果，在醫療照顧、社會福利、教育創新、產業扶持、財政管理、基礎建設、永續發展及觀光文化等多方面皆取得具體成效，展現縣府致力建構幸福家園決心。

陳光復指出，澎湖位處離島，一年地方稅收僅新台幣6億餘元，全數回饋給澎湖鄉親做福利，是全國福利最好的縣市，單單從出生到老的各項社會福利，也要7億餘元。

至於地方建設所需經費，以澎湖沒有高鐵、高速公路與捷運等，經積極向中央爭取減少地方配合款來推動，其中以污水下水道工程，中央同意20年補助50億元來施作。

縣民關切的馬公至西嶼間第2座西瀛大橋正進行評估，初估須200億元，未來澎湖環島路網完成，將可縮短行車時間，最重要是「搶命」緊急後送時間可大幅縮短。

陳光復也談在排碳淨零政策，目前正進行有大海藻與海草計畫，以及縣內18座無人島設置綠能發電等，澎湖未來將成為「碳權」的金庫，並可望在2035年提前達到淨零減碳的目標。

機場 澎湖縣 陳光復

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