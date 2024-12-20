「年輕人敢生縣府幫忙養」 金門縣長陳福海就職兩周年開支票

再過兩天就是縣長就職2周年，金門縣長陳福海今天在開瑄國小舉辦就職周年與「扎根零歲•培育優質下一代」親子共讀活動，陳福海率縣府團隊到場傳遞縣府建構親子友善環境的施政理念，活動結合家庭與學校力量，陳福海也承諾打造友善育兒環境，大喊「年輕人只要敢生，縣府就願意一起幫忙養孩子」。

搶搭「清明上河圖」熱潮，開瑄國小今天一早舉辦國際文化節-清明上河趣活動，號召老師與小朋友一起穿著古裝，玩「穿越」，讓到場參與的陳福海直誇很有創意，陳福海還一一介紹包括副縣長李文良等縣府團隊成員，與他的施政理念。

陳福海表示，他擔任縣長以來，一直秉持「禮運大同篇」精神，致力於實現「幼有所長」的理想，他提到金門作為離島，常住人口僅6、7萬，希望讓年輕人願意留在島上生活並生兒育女面臨諸多挑戰，為此，他推動多項政策，包括從婚前健康檢查到新生兒家庭支持系統的整合，並持續擴大托育與教育資源的投資，目標是減輕年輕家庭的壓力，讓他們「敢生、敢育」。

他特別提到開瑄國小的成功經驗，認為這是一個典範，未來將在全金門複製更多類似的友善育兒環境；陳福海透露，縣府規劃將開瑄的理念複製到湖幼、沙幼、寧幼與烈幼等校，未來2年投入約20億元，提升全縣幼教基礎設施。他表示，「不只要有一個開瑄，而是處處都有開瑄」，讓每個金門孩子都能在友善的環境中成長。

此外，縣府強化從胎教到托嬰的完整支持體系。陳福海提到，目前金門每年有約600位新生兒，未來透過政策的持續推進，所有新生兒家庭都將享受到縣府的支持，讓年輕父母在育兒過程中更加安心。他強調，金門的父母只要敢生，政府就願意一起幫忙養孩子，而他在任期最後兩年很想幫年輕的父母，不只敢生，也要好好的照顧孩子，政府願意一起幫忙。