澎湖國際海上花火節 114年5／5登場

2025年澎湖國際海上花火節，澎湖縣政府今天公布，明年5月5日起至7月29日施放，為期3個月，其中試放場在4月28日，至於離島場次部份尚待排定。

澎湖縣政府旅遊處表示，明年的澎湖國際海上花火節主題，將與「史奴比75週年」合作；至於施放的規模，由於目前尚在辦理招標程序中，但至少會維持去年的700架無人機與花火施放各10分鐘規模，開幕和閉幕當晚會延長時段。

縣府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節，將從明年5月5日起至7月29日施放，為期3個月，其中5月和6月則在每週一和週四，7月份則在每週二晚間施放；至於離島和節慶加演場次部份，則尚待協調後排定。

澎湖國際海上花火節試放場，4月28日晚間在馬公觀音亭主場進行。