高雄2區一早停電13分鐘「破萬戶受影響」 有人受困停車場電梯

高雄前鎮區、苓雅區今天早上發生停電，共計1萬1192戶受影響，台電雖於13分鐘內修復完成，但仍有一人受困在前鎮區沱江街民權國小地下停車場的電梯內，消防局前往搶救後，民眾自行脫困，無就醫需求。台電表示，停電原因初步原因為控制信號異常，造成負載轉供停電。

台電高雄區處表示，今日早上9點24分接獲通報高雄市前鎮區成功二路、苓雅區四維三路及中山三路等一帶停電，計有11192戶受影響。台電立即派員前往查修，經聯繫，事故已於09時37分修復完成，總計停電13分鐘，目前已恢復正常供電，停電原因目前由本公司高屏供電區營運處查處中。

高雄市消防局則於20日上午9點25分接獲，前鎮區沱江街民權國小地下停車場有民眾受困於電梯，消防局出動1車2人前往，現場因停車場停電，1人受困，經電力恢復人自行脫困，無就醫需求。