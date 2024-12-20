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就在明天！世界棒球12強賽5球星見面會 高雄衛武營登場

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
世界冠軍選手見面會邀請陳晨威、黃子鵬、張政禹、陳柏清及李凱威等5位高雄出身選手出席。圖／運發局提供
世界冠軍選手見面會邀請陳晨威、黃子鵬、張政禹、陳柏清及李凱威等5位高雄出身選手出席。圖／運發局提供

世界棒球12強賽，台灣奪冠寫下輝煌歷史，高市運發局明天下午3點在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場，邀設籍高雄選手李凱威、張政禹，高雄出身陳晨威、黃子鵬及台鋼雄鷹棒球隊投手陳柏清5球星辦見面會，分享參賽心路歷程，鼓勵小棒球員勇敢逐夢。

運發局表示，當天現場也會邀請高雄三級棒球學校球隊出席，希望5球星鼓勵選手堅持目標、勇於追夢，另還準備P12官方行李箱及大會贈品，歡迎喜愛棒球市民朋友踴躍參加，與冠軍選手見面。

運發局指出，衛武營榕樹廣場舉辦世界12強棒球賽B組預賽、對日超級循環賽及冠軍賽等7場次轉播活動，總計吸引超過3萬名觀眾聚集；11月24日冠軍賽，台灣以4：0擊敗日本奪冠，是自1992年巴塞隆納奧運會奪得銀牌以來，台灣睽違32年再闖成棒世界層級決賽，創下歷史拿下冠軍，終止日本隊世界賽27連勝紀錄，全台歡騰感動。

運發局說明，李凱威為阿美族，就讀鼓岩國小、五福國中、高苑工商，目前效力於中華職棒味全龍隊，在世界12強賽事表現守備二壘無失誤，還有多次美技演出；張政禹亦有阿美族血統，就讀中正國小、大仁國中，守備方面，最後3場賽事都以先發三壘手出場。

黃子鵬現為樂天桃源投手，就讀復興國小、五福國中，為中職近年本土強投，2022年奪下防禦率王，11月14日多明尼加戰先發投手，6局無安打、無失分，送出4次三振，展現壓制力，關鍵先發好投，率隊搶下預賽2連勝。

陳晨威亦為阿美族人高雄出身，就讀復興國小、興仁國中，與韓國首戰，擊出滿貫全壘打提振球隊士氣，也是生涯第一支滿貫砲，帶動台灣隊氣勢，被球迷公認12強當中「最為經典的一球」。

台鋼雄鷹棒球隊左投陳柏清，今年迎來職棒生涯第一個賽季，首度入選台灣12強代表隊，12強接連面對日本、美國強敵，1人先發3場比賽，為球隊奪冠做出貢獻，獲得球迷與台灣隊友讚賞與鼓勵，也累積陳柏清在國際賽寶貴經驗。

21日見面會地點位於衛武營國家藝術文化中心戶外劇場前，邀請喜愛棒球市民朋友踴躍參加。圖／運發局提供
21日見面會地點位於衛武營國家藝術文化中心戶外劇場前，邀請喜愛棒球市民朋友踴躍參加。圖／運發局提供
12強冠軍賽台灣奪冠，現場歡騰激動。圖／運發局提供
12強冠軍賽台灣奪冠，現場歡騰激動。圖／運發局提供
運發局日前辦理12強轉播賽事吸引上萬名市民朋友至衛武營應援。圖／運發局提供
運發局日前辦理12強轉播賽事吸引上萬名市民朋友至衛武營應援。圖／運發局提供

日本 衛武營 阿美族

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