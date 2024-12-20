柴山大路邊坡滑動 市府急加固

凱米、山陀兒颱風來襲時，柴山坡地黃泥水從軍營圍牆破損處流灌，淹入美術館區，市長陳其邁昨天勘查改善工程，指中央已核定3300萬元，力拚明年完成圍牆重建，另通往柴山祕境的柴山大路邊坡也因大雨滑動、路面坍陷阻斷交通，市府已緊急裝設臨時鋼軌樁擋土設施加固，以策安全。

2次颱風造成高雄鼓山三路、內惟地區和美術館周邊都淹在黃泥水中，蛋黃區豪宅遭殃；水利局當時解釋，強降雨超過防洪設計標準，排水系統無法負荷，大量地表逕流挾帶泥砂導致軍營內排水溝無法承受，既有圍牆連續2次破損，進而漫淹美術館區。

陳其邁昨視察當地淹水改善情形，指市府投入雨水箱涵、道路側溝清淤工作，軍方也修復圍牆並堆置太空包，目前水利局獲中央災修工程3300萬元經費，將協助軍方重建圍牆，預計明年汛期前完成，後續也會輔導陸、海軍加強營區水土保持工作。水利局並表示，加強推動鼓山區排水分流，檢討排水洪峰流量，避免同時集中匯流、增加箱涵排水負擔。

鼓山三路吳姓市民說，淹水退去後留下大量黃泥，清理很費力，盼市府徹底檢討淹水原因。議員簡煥宗則希望營區加強水土保持，別讓當地居民再陷入淹水惡夢。

同樣受暴雨沖刷土石的鼓山區柴山大路，邊坡滑動、路面坍陷，桃源里長李慶賢說，柴山大路側溝排水狀況差，沖刷現場令人怵目驚心，完全影響里民通行。

工務局已緊急裝設臨時鋼軌樁擋土設施加固，也整修道路側溝和增設30公尺長防落石網保護用路人。工務局表示，柴山大路是通往柴山祕境要道，當地屬天然𥑮硓石（珊瑚礁岩）地形，長期受海風侵蝕，地震後偶有岩屑脫落，加上颱風強降雨沖刷導致毀損，工務局已在道路下邊坡搭設總長35公尺、深度最深達7公尺的雙排臨時鋼軌樁擋土設施加固，一併整修道路側溝，確保土層不會因為水壓問題而再次滑動。