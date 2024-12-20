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路況差冷鏈缺 岡山魚市拚改善

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
岡山魚市場年交易量龐大，因遭載運活魚的車輛輾壓，道路破損嚴重，多處植草磚凹陷。記者宋原彰／攝影
岡山魚市場年交易量龐大，因遭載運活魚的車輛輾壓，道路破損嚴重，多處植草磚凹陷。記者宋原彰／攝影

高雄岡山魚市場1年交易額近14億元，是高屏唯一消費地魚市場，但斥資2.82億元興建的新場地因載運活魚車輛長期輾壓，破損嚴重，植草磚也凹陷，車輛行經起伏搖晃。且市場冷鏈設備不足，魚貨保鮮能力遭質疑，漁業署與高市海洋局明年將編預算改善。

岡山魚市場新址4年前啟用，進場攤商近94攤，是全國養殖漁業最大宗交易平台，每天凌晨2時拍賣到6時30分，交易量逾1萬4千公噸，因毗鄰岡山肉品市場、梓官家禽市場，成為南台灣最大農漁產批發中心。

但地方人士指出，魚市場停車空間及道路長期遭載運活魚的水車、物流車輾壓，多處破損。攤商拍賣魚貨後清洗路面，也導致多處植草磚凹陷；此外魚市場每日製冰量為300支冰，不過夏季用冰量每日已達350至400支冰，設備無法滿足需求。

立委邱志偉表示，岡山魚市場攤商進駐多，載貨車輛重量重，導致道路鋪面損毀，漁業署已同意補助3成經費，含地方配合款156萬元，共224萬元修繕損壞的植草磚，預計今年底完工，海洋局指施工過程不會影響車輛進出，完工後可提供市場舒適方便的交易作業環境。

冷鏈製冰設備部分，漁業署、高市海洋局各將補助近200萬元，岡山魚市場股份公司出資50萬元，新購一組製冰機，每日增加140支冰，確保冰塊供應穩定。

岡山 攤商 漁業署

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