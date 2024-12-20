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屏東縣南州鄉代會 兩派不和互提罷免

聯合報／ 記者劉星君潘奕言／屏東報導

屏東縣南州鄉民代表會主席葉俊緯及鄉代湯智雄近日都遭民眾提案罷免，理由分別是任意刪減公所預算及未審核預算、未利益迴避。鄉公所與代表會不合，11名代表也分兩派，因刪減預算鬧得不可開交，演變成相互罷免。

張姓領銜人16日提案罷免葉俊緯，10條理由均為刪減公所相關預算；葉姓領銜人18日提案罷免鄉代湯智雄，理由包括未參加今年總預算小組審查會議，事後於網路散布不實訊息，兒女、母舅曾任或現任公所職務未利益迴避。

葉俊緯表示，代表會是合議制，刪減公所預算需經多數代表同意。有些代表不開會，只在最後投票時出現，未如其意便反對，又在網上攻擊，如今又叫人提罷免非常無理。南州人口一直減少，公所預算年年增加，錢未用在刀口上當然得糾正。刪減預算一事公所不講話，反而特定代表講話，還對他提罷免，感覺是政治迫害。

湯智雄指還沒看到相關書面通知，要先了解罷免理由。他為人正派，沒做壞事或違法之事，不知道什麼理由被提罷免，整件事很莫名其妙，未來不排除提告。

地方人士表示，南州鄉11席代表中，6席是主席派，5席是公所派，兩派常立場相左。屏縣選委會已受理第一階段罷免提議，據公職人員選舉罷免法，提議需取得選舉人數1%，連署是選舉人數10%。

屏東縣 罷免

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