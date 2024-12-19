快訊

全聯台中倉儲惡火釀奪命悲劇 施工營造商鞠躬致歉：會負起責任

板南線傳異常！1300名旅客被迫下車改搭 北捷曝原因

台中全聯倉儲大火最新災情「4死5傷5人失聯」 警消入夜持續搜救

屏東「聖誕市集村」 荷蘭達人秀冠軍馬丁賀肯斯獻唱

中央社／ 屏東縣19日電

屏東縣政府舉辦耶誕節活動「聖誕市集村」，邀請「荷蘭達人秀」冠軍、美聲歌手馬丁賀肯斯獻唱，明晚6時在屏東公園田徑場前廣場登場，將演唱多首西方經典老歌，增添節慶氣氛。

馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）在2010年獲得「荷蘭達人秀」（Holland's Got Talent）冠軍，曾以一首YouRaise Me Up席捲全球，並在社群平台YouTube創下5000多萬次點閱率。

屏東縣長周春米表示，今年「屏東聖誕節」開幕以來，多組璀璨燈飾及豐富活動讓不少網友紛紛在社群媒體分享美照與短片，透過貼文迅速轉傳，不僅吸引屏東在地民眾，更有許多外縣市遊客專程到訪。

周春米說，為讓民眾彷彿置身於歐洲傳統耶誕市集，今年首次邀請荷蘭好聲音賀肯斯獻唱多首經典西洋老歌，希望融合西方節慶特色，帶給屏東鄉親滿滿幸福感。

根據縣府傳播暨國際事務處新聞稿，賀肯斯原是麵包師傅，年輕時為養家暫時放下音樂夢，遇上歐債危機後失業。在他正對人生感到絕望時，女兒替他報名「荷蘭達人秀」，最終憑藉渾厚且真摯歌聲奪冠，以You Raise Me Up為代表作。他的音樂旅程感動無數人，期待藉由賀肯斯的歌聲，鼓舞許多正在生活中努力奮鬥的人。

傳播處指出，屏東「聖誕市集村」將於12月20日至22日在屏東公園田徑場前廣場登場，包括特色美食、屏東10大伴手禮、文創手作等多元商家、表演節目以及滿額抽獎活動。此外，每週六、日及國定假日還有浪漫下雪、耶誕老人帶小夥伴出任務等活動。更多詳情可至「2024屏東聖誕節」活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptcm）查詢。

荷蘭 達人

延伸閱讀

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」12/20開展 逾萬人預約

吳寶春回母校頒獎學金 周春米：鼓勵在地學子勇敢逐夢

新生兒正成長 周春米：明年起第2胎以上生育津貼提高3萬

全民運屏東隊奪76面獎牌創新高 周春米頒千萬獎金鼓勵 

相關新聞

獨／鴨子滑水備戰下屆高市長 久未露臉的許銘春現身高市商會活動

受颱風影響，高雄市新商業會78屆商人節慶祝活動延至今天舉辦，立委許智傑出席祝賀，久未在媒體曝光的勞動部前部長許銘春也有出...

英熙娃娃消風後又充氣復活 民眾高雄搶拍「可愛又恐怖」

韓國原創影集魷魚遊戲第2季即將開播，影片中的知名角色「英熙娃娃」昨天被人目擊在高雄港邊進行充氣測試，今天上午英熙娃娃呈現...

屏東南州鄉代會刪減預算鬧風波 主席、代表遭提案罷免

屏東縣南州鄉民代表主席葉俊緯及鄉代湯智雄，近日都遭民眾提案罷免，理由分別是刪減公所預算，及未審核預算、未利益迴避。鄉公所...

啟用僅4年！岡山魚市場路面毀損、冰量不足 獲經費改善

啟用近4年的岡山魚市場年交易量龐大，一年交易值近14億，是高屏地區唯一的消費地魚市場，但斥資2.82的新場地卻因遭載運活...

金門推公車電動化 模擬消防演練強化安全應變能力

近來台灣客運業者發生多起電動巴士意外燒毀事件，引起各界對於電動運具安全性的關注。金門縣公共車船管理處昨日聯合金門縣消防局...

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」12/20開展 逾萬人預約

日本當代藝術家奈良美智在台十年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第三站，19日今在屏東美術館舉辦開展儀式，展出奈良美智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。