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金門國家公園保存傳統聚落 獲國家永續發展獎入選獎

中央社／ 金門19日電

金門國家公園管理處以保存傳統聚落計畫，參與民國113年國家永續發展獎選拔，在全台36個政府機關中獲得僅4名的入選獎。金管處表示，將持續推動傳統聚落保存與文化推廣工作。

行政院國家發展委員會辦理113年國家永續發展獎，今年全台36個政府機關參選，最終決選出10名得獎，另擇優4名授予入選獎。今天國家永續發展獎舉行頒獎典禮，金管處以「重現傳統聚落風華．實現在地共好」計畫獲入選獎。

金管處透過新聞稿表示，自84年成立以來，金管處透過實施傳統建築設定與修復、賦予建築活化再生等策略，以保存園區傳統聚落景觀風貌，發展聚落文化特色，使聚落得以永續保存。

金管處表示，「重現傳統聚落風華．實現在地共好」計畫包含修復工程採「修舊如舊」精神，保留建築舊木構件及舊石材達循環經濟與減碳效益、最高補助新台幣300萬元獎勵居民自主修復傳統建築、傳統建築活化再利用作為民宿與賣店達94棟等，盼能符合永續發展目標中環境品質、就業與經濟發展、永續城市等核心目標。

金管處表示，將持續推動傳統聚落保存與文化推廣工作，並提倡淨零綠生活及低碳旅遊，朝向永續發展與在地共榮目標邁進，也歡迎民眾到金門旅遊，體驗金門國家公園傳統聚落之美。

建築 永續

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