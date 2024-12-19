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中鋼推動環境友善與社會責任 榮獲國家永續發展獎

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
中鋼榮獲行政院國家永續發展委員會「113年國家永續發展獎」，由總經理陳守道（右）代表公司接受行政院長卓榮泰（左）頒獎。圖／中鋼提供
中鋼榮獲行政院國家永續發展委員會「113年國家永續發展獎」，由總經理陳守道（右）代表公司接受行政院長卓榮泰（左）頒獎。圖／中鋼提供

行政院國家永續發展委員會今天舉辦「113年度國家永續發展獎頒獎典禮」，中鋼今年首次提報企業類獎項即榮獲殊榮，由總經理陳守道接受行政院長卓榮泰頒獎。中鋼近年積極發展及導入各項節能減碳技術，致力永續環境、社會責任與公司治理等三大面向工作，推動ESG成果斐然，深得評選委員的一致肯定與認同。

中鋼說，建廠以來即積極推動節能減碳，但面對鋼市景氣循環變動加劇、全球鋼鐵持續供過於求及2050碳中和等短、中、長期的未來挑戰，中鋼深刻體認現在的企業競爭已不是個別廠商競爭，而是所處生態體系的競爭。

中鋼在公司內部不僅透過總量管制、碳盤查系統、產品生命週期數位化系統及碳權管理系統等溫室氣體管理措施，也訂定「溫室氣體減量獎勵要點」，若同仁提出及執行具實質可行性的減碳行動方案，經審核通過後將給予優厚獎勵，藉此幫助公司全體員工建立減碳意識，激勵同仁創新減碳及形塑公司綠色低碳文化。

近年來，中鋼對標國際鋼鐵標竿企業採行的減碳措施，以2050年達成碳中和為目標，制定短、中、長程減碳方案及碳中和路徑規劃，2011年至2023年期間總計完成1877件減碳專案，累積減碳量達273萬噸，約為中鋼基準年碳排量12%。

中鋼表示，在鋼鐵產業供應鏈減碳方面，中鋼採行「以大帶小」作法，去年成立「碳管理輔導團」，將所建立的碳管理措施擴展至下游客戶及集團子公司，2023年至2024年共輔導42家業者，累計創造節電潛力達每年1375萬度及減碳潛力達每年6985公噸二氧化碳當量，提升整體鋼鐵產業鏈的綠色競爭力。

為落實「增進社會福祉」之經營理念，中鋼不遺餘力投入社會公益，長期關懷高雄在地弱勢族群，幫助偏鄉學子扎根教育，並持續推廣環境生態教育及藝術文化傳承。

中鋼集團教育基金會所推動的環境教育巡迴車，已踏訪的足跡至今包括台中、嘉義、台南、高雄與屏東等地的偏鄉學校，舉辦超過450趟次的環境教育活動，幫助逾63萬名學生建立落實循環經濟及節約能源的生活觀念，為國內環境教育貢獻心力。

中和 永續 減碳

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