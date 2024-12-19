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屏東太平洋百貨登縣內新地王 打破33年紀錄

中央社／ 屏東縣19日電

屏東縣2025年度公告土地現值，9日經屏東縣地價及標準地價評議委員會評議通過；太平洋百貨成為新地王，打破民生路與民權路口GIORDANO蟬聯33年紀錄。

屏東縣政府地政處地價及用地科長鍾國樑今天接受媒體聯訪表示，位在屏東市中正路及公園路交叉口的太平洋百貨，成為縣內最高區段地價及最高宗地價所在，公告現值每平方公尺新台幣20萬3000元，1坪將近67萬元；蟬聯33年舊地王民生路與民權路口GIORDANO地價與去年相同，每平方公尺新台幣20萬2200元。

地政處表示，此次公告土地現值調整作業，經各地政事務所地價人員實際訪查、蒐集交易案例，結合實價登錄資訊彙整估計而成，並於今年9月11日至25日在縣內各地政事務所召開說明會，聽取民眾意見，參考說明會中民眾反映意見及配合內政部公告土地現值應接近市價政策，合理反映地價，以達成地價均衡，確保稅賦公平目標。

地政處說明，屏東近年重點發展地區，產業部分有屏東市東區台糖工業區、西區屏東科學園區及產業園區；土地開發上屏東市南區有和生公辦市地重劃，北區也將辦理礦協公辦市地重劃規劃開發，及九如鄉九智、九和公辦重劃區開發完成等；交通建設有高屏2快通過環評、國10里港交流道延伸新威大橋新闢道路工程、屏11線道路拓寬工程、185甲線拓寬工程。

文化建設方面，地政處表示，近年相當夯的歷史場域景點，有屏東大武營區、勝利星村、屏菸1936文化基地；醫療建設部分有屏東榮總及義大健康產業園區；觀光旅遊方面，小琉球依然是熱門旅遊景點。今年雖受中央銀行第7波信用管制及營建成本上升影響，房地產整體仍呈微幅上漲趨勢。

地政處進一步說明，2025年全縣共有7265個地價區段：持平未調整者有3328個地價區段，占總區段數45.81%，調升者3936個地價區段，占總區段數54.18%；下跌者1個地價區段。

各鄉鎮市漲幅前5名分別為琉球鄉5.24%、九如鄉3.81%、屏東市3.64%、萬丹鄉3.50%及麟洛鄉3.38%，全縣平均調整幅度為2.92%；鄰近重點開發地區，近期土地價值提升、漲幅較大，但扣除上述重點區域，全縣其餘地區公告土地現值微幅上漲2.44%。

地政處提及，「公告土地現值」是作為土地移轉及設定典權時審核土地增值稅依據，2025年公告土地現值如需查詢，可於明年1月1日正式公告後，至各地政事務所或於地政處網頁查詢。

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