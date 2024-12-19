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英熙娃娃消風後又充氣復活 民眾高雄搶拍「可愛又恐怖」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
英熙娃娃今天下午重新充氣測試。記者王勇超／攝影
英熙娃娃今天下午重新充氣測試。記者王勇超／攝影

韓國原創影集魷魚遊戲第2季即將開播，影片中的知名角色「英熙娃娃」昨天被人目擊在高雄港邊進行充氣測試，今天上午英熙娃娃呈現消氣狀態，今天下午才又重新充氣，目擊者說「從蛋餅變成湯婆婆、再變成英熙娃娃」。民眾說，英熙娃娃可愛又有點恐怖，「尤其眼神的部分，晚上讓人害怕」。

魷魚遊戲第2季在全球城市展開宣傳活動，高雄從後天開始，正式揭開「1.2.3. 高雄人」活動，將會有號稱全球最大的巨型英熙娃娃，出現在高雄流行音樂中心珊瑚礁群。

據了解，這個英熙娃娃高度超過3層樓，工作人員為了確定展出期間能夠抵擋海風吹拂、不會發生消氣等意外，目前緊鑼密鼓展開測試，想要提前一睹英熙娃娃的民眾，在後天開幕前都可以來碰碰運氣。

英熙娃娃昨天經過充氣測試與定位後，今天上午呈現消氣狀態，還被蓋上黑色布幕，讓不少特地來看英熙娃娃的遊客撲空。今天下午3時許，工作人員才又揭開黑布，開始充氣作業，大約15分鐘後，英熙娃娃就從乾扁如蛋餅的狀態，恢復原本齊瀏海、雙馬尾、穿黃衣的充飽氣狀態。

英熙娃娃的充氣過程吸引許多民眾拿手機拍攝，有民眾拍到英熙娃娃充氣到一半的畫面，直呼「看起來好像湯婆婆」。一名男子說，路過看到英熙娃娃充氣，才停下來拍照，覺得英熙娃娃有點可愛又有點恐怖，尤其空洞的眼神在晚上會讓人感到害怕。

英熙娃娃今天上午呈現消氣狀態並被蓋上黑色布幕，直到下午3時許才又掀開黑布重新充氣測試。記者王勇超／攝影
英熙娃娃今天上午呈現消氣狀態並被蓋上黑色布幕，直到下午3時許才又掀開黑布重新充氣測試。記者王勇超／攝影
英熙娃娃昨天進行充氣測試後，今天一度呈現消氣狀態。記者王勇超／攝影
英熙娃娃昨天進行充氣測試後，今天一度呈現消氣狀態。記者王勇超／攝影
英熙娃娃今天下午重新充氣，吸引路過民眾圍觀、拍攝。記者王勇超／攝影
英熙娃娃今天下午重新充氣，吸引路過民眾圍觀、拍攝。記者王勇超／攝影

娃娃 婆婆 魷魚遊戲

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