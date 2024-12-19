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金門老幼共學最終場 學童與阿公阿嬤搓湯圓迎冬至

中央社／ 金門19日電

金門縣衛生局今年媒合安瀾國小，與失智據點晨光社會福利基金會辦理老幼共學活動；安瀾國小校長陳來添說，盼孩子學習與更多不同人相處，未來能以包容尊重態度處理各種人際關係。

金門縣衛生局今年媒合金沙鎮安瀾國小，與失智據點晨光社會福利基金會試辦4場次「老幼共學」活動，盼藉此計畫打造共融學習環境，促進世代交流；9月25日開始計畫第1場次，今天最終場活動中，據點長輩與學生一同搓湯圓迎接冬至。

陳來添接受中央社記者採訪表示，許多孩子生長在小家庭，即使到學校遇到的同學也是同質性較高，而且與長輩互動經驗不多，「從小接觸不同性質的人，學習尊重是非常重要的事情」；而這不能只靠授課，必須透過實際體驗才能有更深刻感受。

陳來添也說，起初有老師擔心與失智長輩難以相處、影響課程等，但學習不只在課堂，來到這個活動與不同老人家相處，未來更有能力以包容、友善態度處理各種人際關係。

參與活動同學表示，到據點要注意很多事情，不能橫衝直撞，否則會撞到長輩，說話要大聲但不能大叫等；也有同學說，阿公阿嬤們知道很多事情，「會教我們搓湯圓」、「他們有教我們金門話」，並表示耶誕節將至，也很想再與阿公阿嬤們一起做耶誕樹。

衛生局透過新聞稿表示，老幼共學能促進世代間交流，注入活力，幫助長者延緩失能，消弭世代隔閡，是很有意義事情，期待未來延續老幼共學模式。

衛生局 長輩

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