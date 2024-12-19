「魷魚遊戲」英熙娃娃現身高雄港 網友：可愛又可怕

韓國影集「魷魚遊戲」將在台灣展開宣傳活動，巨型「英熙娃娃」今天現身高雄港引發熱議，不少民眾搶拍上傳分享，網友說「晚上經過時很可怕」、「真的是又可愛又詭異，讓人覺得毛毛的」。

「英熙娃娃」從昨天起開始進行充氣測試，不少民眾拍到充氣過程並上傳到網路分享，不少網友說「晚上經過，真的讓人覺得毛毛的」、「又可愛又詭異，讓人很期待」；今天「英熙娃娃」更移駕到高雄港內，有民眾說「載浮載沉好像溺水了」、「側面看起來很肉有雙下巴很可愛」。

「魷魚遊戲」第2季將展開Netflix在台灣最「大」型宣傳活動，21日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場，屆時將有無人機及萬人粉紅派對。

根據「一日限定萬人粉紅派對」活動流程，21日上午10時「巨型英熙娃娃」將在海上現身，下午5時30分至6時25分是「粉紅守衛集結」時間；晚間6時25分至40分「1.2.3高雄人」遊戲啟動，並點亮「英熙娃娃」，後續將有10分鐘港灣無人機大秀。

Netflix發布新聞稿表示，「魷魚遊戲」第2季將給全球觀眾更多刺激與挑戰，韓國演員李政宰再次回歸飾演成奇勳（編號456），以更堅毅姿態，背負第1季傷痕，下定決心揭露殘酷競賽背後致命真相。

「魷魚遊戲」2021年首播後迅速風靡全球，成為Netflix在全球觀眾中觀看次數最高影集之一，反映當代激烈競爭與社會縮影，且以韓國兒時遊戲為背景，轉化所有元素如藝術、音樂、時尚與遊戲，蔚為全球文化與熱潮。