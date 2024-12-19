啟用僅4年！岡山魚市場路面毀損、冰量不足 獲經費改善

啟用近4年的岡山魚市場年交易量龐大，一年交易值近14億，是高屏地區唯一的消費地魚市場，但斥資2.82的新場地卻因遭載運活魚的車輛輾壓路面，造成道路破損嚴重，多處植草磚面凹陷，車輛行經都會大力起伏搖晃。此外因攤商進駐多，市場冷鏈製冰設備不足，導致製冰量不夠，保鮮魚貨能力遭質疑。漁業署與高市海洋局明年已編列預算改善。

佔地2公頃的岡山魚市場新址4年前啟用，是高屏地區唯一的消費地魚市場，也是全國養殖漁業最大宗交易平台，供貨商來自全國各地，進場魚貨供應攤商近94攤，供應商每晚11點開始進場，拍賣時間為凌晨2點到6點半，年交易量約1萬4千公噸以上，因毗鄰岡山肉品市場、梓官家禽市場，成為南臺灣最大農漁產批發中心。

目前魚市場用地屬市府財產，市府收取使用費，場內停車空間、通行道路長時間遭載運活魚的水車、物流車輾壓，道路已有多處凹陷破損，另外交易結束後，攤商會使用大量清水清潔路面，導致也有多處植草磚面破損、凹陷；立委邱志偉爭取漁業署補助，加上地方配合款156萬，共224萬將損壞植草磚更換為RC材質。

此外，目前岡山魚市場的製冰量為每日300支冰，夏季用量可達每日350至400支冰，冬季也需250支冰，目前冷鏈製冰設備已無法完全滿足市場需求，漁業署、高市海洋局各補助近200萬，「岡山魚市場股份公司」出資50萬，將購置一組製冰機，預計能增加每日140支冰產能，確保冰塊供應穩定。