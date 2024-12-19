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屏東南州鄉代會刪減預算鬧風波 主席、代表遭提案罷免

聯合報／ 記者劉星君潘奕言／屏東即時報導
屏東縣南州鄉公所及代表會。記者潘奕言／攝影
屏東縣南州鄉公所及代表會。記者潘奕言／攝影

屏東縣南州鄉民代表主席葉俊緯及鄉代湯智雄，近日都遭民眾提案罷免，理由分別是刪減公所預算，及未審核預算、未利益迴避。鄉公所與代表會所會不合，11名代表也分為兩派，近日因刪減預算的事鬧得不可開交，竟演變為相互提罷免。

罷免鄉代葉俊緯提案領銜人張姓男子16日提案罷免，理由共10條，均為刪減公所相關預算；罷免鄉代湯智雄的提案領銜人葉姓男子18日提案罷免，理由包括未參加今年總預算小組審查會議，事後於網路散布不實訊息，女兒、兒子、母舅等曾任或現任公所職務，未利益迴避等。

葉俊緯表示，代表會不是主席一人說了算，是合議制，刪減公所預算需經多數代表同意。有些代表開會不出席，未參與討論只在最後投票時出現，未如其意後開始反對，又在網路上言論攻擊，如今又教人提罷免，非常無理。

他說，民意機關監督行政機關天經地義，公所預算亂編亂花，南州人口一直減少，但公所預算卻年年增加，錢未用在刀口上，代表會當然得糾正。刪減預算公所不講話反而是特定代表講話，還針對他個人提罷免，感覺是政治迫害。

湯智雄表示，目前還沒看到相關書面通知，要先了解罷免的理由。整件事情感覺很莫名其妙，他為人正派，所做的事都正正當當，都是為鄉親爭取福利，沒做什麼壞事或違法之事，實在不知道什麼理由被提罷免，未來不排除提告。

地方人士表示，目前南州鄉11席代表中，6席是主席派占多數，另5席是公所派，兩派人馬常在許多鄉務上立場相左，所會關係也不佳。南州鄉人口目前已跌破1萬人，2026年地方選舉若未設法增加人口，代表席次將減至7席。

兩名鄉代所提罷免案，屏縣選委會已受理第一階段提議，要在25天內審核。根據公職人員選舉罷免法規定，罷免三階段，提議、連署、罷免。提議取得選舉人數1%。連署是選舉人數10%。

兩人均為南州鄉民代表第一選區所選出，該區選舉人數4379人，提議選舉人數1%，只要44份就成立。兩名領銜人分別送交51份名冊、53份名冊，均過門檻；若要進入連署階段，須取得438件連署書。

屏東縣崁頂鄉長廖國富及崁頂鄉民代表王國讚，今年也遭民眾提起罷免案，但在第一階段提議後，提案領銜人就未再送件，廖國富案不成立，王國讚案不予受理。

屏東縣南州鄉民代表主席葉俊緯。取自葉俊緯臉書
屏東縣南州鄉民代表主席葉俊緯。取自葉俊緯臉書
屏東縣南州鄉民代表湯智雄。取自湯智雄臉書
屏東縣南州鄉民代表湯智雄。取自湯智雄臉書

屏東縣 罷免

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