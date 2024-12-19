金門推公車電動化 模擬消防演練強化安全應變能力

近來台灣客運業者發生多起電動巴士意外燒毀事件，引起各界對於電動運具安全性的關注。金門縣公共車船管理處昨日聯合金門縣消防局金湖消防分隊，於建華公車停車場舉行電動巴士模擬消防演練，此次演練以鴻華先進科技公司的 Model T 電動巴士作為演練車輛，以提升駕駛與消防單位對電動巴士結構、消防裝置操作，以及應對火災等突發事件的能力，減少未來可能的災損，確保大眾運輸安全。

此次的演練模擬情境為一輛行駛中的電動巴士電池冒煙，駕駛立刻選擇空曠地點停車，引導乘客疏散後，進行初期滅火並通報消防單位，消防隊接獲通報後迅速抵達現場，按照演練流程執行滅火與救援行動，確保乘客與現場人員的安全。

為了這次演習，鴻華先進科技公司派出高級技術工程師擔任講師，向駕駛與消防隊講解 Model T 電動巴士 的高壓電系統構造、緊急應變原則及相關安全裝置操作，並分享車輛重要零組件與電池組的位置；金湖消防分隊則派出4名消防人員與一輛消防車參與演練，針對電巴火災的應對特性進行搶救實作，進一步強化消防單位對電動巴士的認知與救災效率。

金門縣公共車船管理處處長李文堆表示，因應國家 2030 市區公車全面電動化政策，金門已逐步推動柴油公車汰換計畫，並響應全球淨零排放目標，截至今年底，金門縣內已投入20輛 Model T 電動巴士 試營運，成為推進公共運輸低碳化的重要一環。