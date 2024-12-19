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獨／鴨子滑水備戰下屆高市長 久未露臉的許銘春現身高市商會活動

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
勞動部前部長許銘春今天中午參加高雄市新商業會舉辦的商人節慶祝大會。記者徐白櫻／翻攝
勞動部前部長許銘春今天中午參加高雄市新商業會舉辦的商人節慶祝大會。記者徐白櫻／翻攝

受颱風影響，高雄市新商業會78屆商人節慶祝活動延至今天舉辦，立委許智傑出席祝賀，久未在媒體曝光的勞動部前部長許銘春也有出席。許銘春讚許新商業會理事長劉正光「工商雙棲」、疼惜勞工。劉正光說，感謝各界祝福，希望高雄經濟發展愈來愈蓬勃，大家都順心如意。

高雄市新商業會第3屆第2次會員代表大會暨第78屆商人節表揚大會今天在圓山飯店舉辦，理事長劉正光、監事會召集人梁郁哲，分別上台頒發優良商業公司商號、響應捐血績優單位等項目，現場充滿歡樂氣氛。

立委許智傑、前勞動部長許銘春、高市議員李雅靜等人到場祝賀。許智傑提及自己臉上的傷說，傷勢不要緊，用OK蹦貼個兩天就好了，近日立法院討論財劃法、選罷法等項重大法案，政治攻防很重要，他專程返高雄參與盛會，餐敘後又要趕回台北，希望大家支持AI小金剛，讓高雄商業更繁榮，孩子不要再北漂。

許銘春說，她在部長任內爭取撥補勞工保險基金，很多政策都是穩健中求成長，不冒進。此外，她過去常跟中小企業互動，深知劉正光理事長帶領基層團隊往前衝刺，會務一直蒸蒸日上，另配合調整薪資等勞工政策不遺餘力，劉是很好的領導人，所以專程到場表達祝福。

許銘春8月20日宣布爭取下屆市長提名，但勞動部上月發生霸凌案及就安基金爭議，許銘春受波及，最後一次公開受訪是11月23日台糖高雄花卉中心，已近月未發採訪通知，平日減少公開行程，以私下拜會為主。

高雄市新商業會理事長劉正光（右四）頒獎感謝熱心公益的商會夥伴。記者徐白櫻／攝影
高雄市新商業會理事長劉正光（右四）頒獎感謝熱心公益的商會夥伴。記者徐白櫻／攝影
立委許智傑也有出席商人節慶祝會，爭取在場的商業夥伴支持。記者徐白櫻／翻攝
立委許智傑也有出席商人節慶祝會，爭取在場的商業夥伴支持。記者徐白櫻／翻攝
高市議會李雅靜（中）出席餐會向在場的商業會成員致意。記者徐白櫻／攝影
高市議會李雅靜（中）出席餐會向在場的商業會成員致意。記者徐白櫻／攝影
勞動部前部長許銘春參加商人節慶祝大會，讚賞理事長劉正光（站立者，左二）是工商雙棲、疼惜勞工的商會領導人。記者徐白櫻／翻攝
勞動部前部長許銘春參加商人節慶祝大會，讚賞理事長劉正光（站立者，左二）是工商雙棲、疼惜勞工的商會領導人。記者徐白櫻／翻攝

勞動部 許智傑 許銘春

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