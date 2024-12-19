獨／鴨子滑水備戰下屆高市長 久未露臉的許銘春現身高市商會活動

受颱風影響，高雄市新商業會78屆商人節慶祝活動延至今天舉辦，立委許智傑出席祝賀，久未在媒體曝光的勞動部前部長許銘春也有出席。許銘春讚許新商業會理事長劉正光「工商雙棲」、疼惜勞工。劉正光說，感謝各界祝福，希望高雄經濟發展愈來愈蓬勃，大家都順心如意。

高雄市新商業會第3屆第2次會員代表大會暨第78屆商人節表揚大會今天在圓山飯店舉辦，理事長劉正光、監事會召集人梁郁哲，分別上台頒發優良商業公司商號、響應捐血績優單位等項目，現場充滿歡樂氣氛。

立委許智傑、前勞動部長許銘春、高市議員李雅靜等人到場祝賀。許智傑提及自己臉上的傷說，傷勢不要緊，用OK蹦貼個兩天就好了，近日立法院討論財劃法、選罷法等項重大法案，政治攻防很重要，他專程返高雄參與盛會，餐敘後又要趕回台北，希望大家支持AI小金剛，讓高雄商業更繁榮，孩子不要再北漂。

許銘春說，她在部長任內爭取撥補勞工保險基金，很多政策都是穩健中求成長，不冒進。此外，她過去常跟中小企業互動，深知劉正光理事長帶領基層團隊往前衝刺，會務一直蒸蒸日上，另配合調整薪資等勞工政策不遺餘力，劉是很好的領導人，所以專程到場表達祝福。