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奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」今開展 逾萬人預約

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
日本當代藝術家奈良美智（中）在台十年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第三站，今在屏東美術館舉辦開展儀式，縣長周春米（左）與文化總會秘書長李厚慶（右）出席開展儀式。記者劉星君／攝影
日本當代藝術家奈良美智（中）在台十年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第三站，今在屏東美術館舉辦開展儀式，縣長周春米（左）與文化總會秘書長李厚慶（右）出席開展儀式。記者劉星君／攝影

日本當代藝術家奈良美智在台十年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第三站，19日今在屏東美術館舉辦開展儀式，展出奈良美智作品約59件，採免票線上預約，12月10日起開放線上預約後已逾萬人預約。

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」由文化總會、奈良美智基金會、屏東縣政府共同主辦， 屏東站展出包含巨型繪畫作品「朦朧潮濕的一天」、陶器、素描及攝影作品，展出在美術館白盒子般的空間裡，營造出有如「家」一般的氛圍，有著奈良美智與展品一起「回家」概念，代表奈良美智的創作與屏東這片土地的風土人情在此交融。

文化總會表示，日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）為台灣創作繪畫「朦朧潮濕的一天」2021年首度曝光，造成熱烈回響，奈良美智表示希望將畫留在台灣，再續與台灣緣份，因而展開「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，這不只代表奈良美智對台灣的喜愛，更傳遞出台灣與日本從官方到民間深厚的友誼，及對彼此的信任。

「每次來到台灣都有一種，我又回來的感覺」，奈良美智說，跟著朦朧潮濕的一天，是一個長達十年為期計畫，希望每一年都稍微有些不同展現，希望每一次不論在台灣哪裡看到展覽，都有新的發現與感受，希望今後，這次在屏東，未來在台灣任何地方，大家都可以不斷回來看這幅畫。

奈良美智說，跟著朦朧潮濕的一天，這幅畫是他一邊想像台灣一邊創作出來，對他來說是台灣是一個在南方國家，天氣很溫暖，人情很溫暖，懷著這樣子對台灣感覺，畫出這幅畫。

縣長周春米說，跟著奈良美智老師的畫作，一起走讀溫暖的屏東，推薦大家一定要來屏東欣賞奈良美智先生的作品，讓台日文化藝術交流更加緊密。

文化處指出，這次在屏東的展覽主視覺設計，以車廂窗景變化，呈現出跟著「朦朧潮濕的一天」一起旅行的意象，並以山、海、星空等自然景色，象徵墾丁的沙灘與大武山壯麗景色，以及屏東的璀璨星空。

美術館後方的屏東演武場設置周邊商品銷售點，販售海報、明信片、托特包、手機殼等商品，民眾可於欣賞展覽後，就近購買奈良美智周邊產品。

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」在屏東美術館202展覽室展出，採線上預約（https://tinybot.cc/narayoshitomo2025/），預約時段自早上9點到下午5點半，更多資訊可參考奈良美智特展、文化總會及屏東縣政府文化處粉專。

奈良美智 屏東縣政府 展覽資訊 美術館 藝術家

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