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軍營牆破洞 高雄豪宅區2度淹成黃河…陳其邁：力拼明年汛期前重建圍牆

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
今年凱米及山托兒颱風來襲時，因高雄柴山軍營多處磚牆崩塌，山洪宣洩挾帶泥沙，導致美術館週邊豪宅區淹沒在黃水中，高雄市長陳其邁今天進入軍區勘查山坡地水土保持及圍牆重建進度。記者王勇超／翻攝
今年凱米及山托兒颱風來襲時，因高雄柴山軍營多處磚牆崩塌，山洪宣洩挾帶泥沙，導致美術館週邊豪宅區淹沒在黃水中，高雄市長陳其邁今天進入軍區勘查山坡地水土保持及圍牆重建進度。記者王勇超／翻攝

今年凱米颱風、山陀兒颱風為高雄帶來狂風暴雨，造成柴山的山坡地土壤沖刷，滾滾泥漿水從軍方營區圍牆破損處流向附近的美術館區域，網友驚呼高雄的房價蛋黃區「被黃河淹沒」。市長陳其邁說，為了改善淹水狀況，已獲中央核定災修工程3300萬元經費，力拼明年汛期前完成圍牆重建。

今年7月凱米與10月山陀兒颱風，連續2次造成鼓山三路、內惟地區及美術館週邊地區多處大面積泥黃色淹水，當地民眾說，今年這2次颱風都有人從高處拍到房屋均價將近每坪50萬元的美術館豪宅區，周圍道路淹沒在奶茶色的黃泥水中，只剩下路樹及路燈露出。

水利局說，今年兩次颱風挾帶超過防洪設計標準的強降雨，除排水系統無法負荷，也造成柴山坡地土壤沖刷，大量的地表逕流挾帶泥砂，導致鼓山三路軍方營區內的排水溝無法承受，滿溢後造成軍營既有老舊圍牆連續2次多處破損，進而漫淹往地勢較低的美術館區域。

颱風過後市府水利局、環保局積極投入雨水箱涵及道路側溝的清淤工作，軍方也緊急進行圍牆修復並堆置太空包，為了不再發生漫淹狀況，短期內水利局已獲中央災修工程3300萬，將協助軍方重建圍牆，目前規劃設計中，預定明年汛期前完成。

陳其邁關心今年凱米及山托兒颱風造成內惟地區及美術館週邊泥黃色淹水改善情形，今天率領市府團隊到鼓山三路軍區內，勘查山坡地水土保持及圍牆重建進度。

陳其邁表示，短期內水利局已獲中央核定災修工程經費3300萬元，將力拼在明年汛期前完成圍牆重建，也會長期輔導海軍及陸軍加強營區內水土保持工作。

水利局說，除了輔導營區水土保持工作之外，會推動山區排水分流，同時檢討排水洪峰流量，避免同時集中匯流增加箱涵排水負擔，期能有效改善鼓山區淹水問題。

高雄市長陳其邁今天進入軍區內，勘查山坡地水土保持及圍牆重建進度，避免明年汛期又發生山洪挾帶泥沙從軍營圍牆破洞衝出，導致內惟及美術館週邊淹沒在黃水中。記者王勇超／翻攝
高雄市長陳其邁今天進入軍區內，勘查山坡地水土保持及圍牆重建進度，避免明年汛期又發生山洪挾帶泥沙從軍營圍牆破洞衝出，導致內惟及美術館週邊淹沒在黃水中。記者王勇超／翻攝
高雄市長陳其邁（右二）關心今年凱米及山托兒颱風造成內惟地區及美術館週邊泥黃色淹水改善情形，今天率市府團隊到軍區內勘查山坡地水土保持及圍牆重建進度。記者王勇超／翻攝
高雄市長陳其邁（右二）關心今年凱米及山托兒颱風造成內惟地區及美術館週邊泥黃色淹水改善情形，今天率市府團隊到軍區內勘查山坡地水土保持及圍牆重建進度。記者王勇超／翻攝

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