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高雄市民進黨團總召改選2議員同票數 江瑞鴻抽籤勝出

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會民進黨團今天改選總召，議員張勝富票投票給心目中的理想人選。記者徐白櫻／攝影
高市議會民進黨團今天改選總召，議員張勝富票投票給心目中的理想人選。記者徐白櫻／攝影

高市議會民進黨團今天舉辦一年一度總召改選，親新系議員湯詠瑜挑戰湧言會議員江瑞鴻，結果兩人14票比14票打成平手，以抽籤決定人選，江瑞鴻勝出，順利三連任。

綠營可能提早至明年舉辦下屆市長提名黨內初選，黨內是否團結攸關選舉結果。第五選區（大社區、仁武區、鳥松區、大樹區）議員江瑞鴻，第八選區（前金區、 新興區、苓雅區）議員湯詠瑜兩人登記參選下屆黨團總召，今天上午在議會黨團辦公室投票。

含無黨籍、台灣基進黨、台聯等黨籍議員在內，民進黨團人數共29人，黨團在辦公室放置票匭，採無記名投票。投票結果中午揭曉，湯詠瑜、江瑞鴻各獲得14票支持，票數相同採取抽籤，江瑞鴻手氣較佳勝出，順利三連任民進黨團總召。

另方面，國民黨明天也要進行總召改選，議員黃香菽可望繼續擔任總召職務。

民進黨 湯詠瑜 議員

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