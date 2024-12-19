金門關懷發展遲緩兒童 推動早期療育盼健全體制

金門目前的發展遲緩兒童總通報人數為62人，為關懷發展遲緩兒童，金門縣政府召開「金門縣發展遲緩兒童早期療育推動小組113年度會議」，由代理秘書長王登緯主持，邀集各領域專家與相關單位代表，共同為早期療育的政策推動與服務體系完善建言，期盼讓地區在早療相關服務措施更為完善。

社會處報告指出，截至今年11月底，金門總人口為14萬3658人，其中0-6歲幼兒共4959人。今年6月至11月，發展遲緩兒童的通報人數達62人，主要集中於金城鎮20人最多、金湖鎮17人和金寧鄉11人，烈嶼鄉4人和烏坵鄉的通報數量則為0，顯示偏鄉地區的療育服務資源亟待加強。

衛生局表示，將持續輔導金門醫院及轄內衛生所，提供發展篩檢與轉介服務，並由金門醫院以單一窗口整合聯評機制，確保評估的專業與效率。教育處則強調，將加強早期療育與教育系統的銜接，辦理轉銜鑑定，確保發展遲緩兒童入學後能迅速獲得所需支持。

會中，與會委員針對跨單位合作、資訊整合及資源分配提出建議，例如加強宣導讓家長了解早期療育的重要性，並針對偏遠地區建立更多輔助措施。金門大學護理系蘇貞瑛副教授建議強化家長教育與專業培訓；新北市資深特教老師錢秀梅則提出擴展特教資源的建議，獲得與會單位高度認同。

代理秘書長王登緯強調，早期療育是縣府的重點政策之一，應結合多單位力量，讓更多家庭透過宣導了解療育的重要性，及早介入可能改變孩子的成長軌跡；他同時要求執行單位依據會議建議逐步優化現行政策與服務機制，並以最大化資源效益為目標，特別關注偏遠與資源不足地區的需求。