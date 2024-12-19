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陪伴早療兒童度過聖誕 伊甸基金會邀企業志工響應公益

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
伊甸基金會今日在衛武營新強公園舉辦「夢幻聖誕泡泡」活動，邀請在地企業-琳得科先進科技公司與早療兒童見面，一起用愛陪伴他們共度聖誔佳節。記者宋原彰／攝影
伊甸基金會今日在衛武營新強公園舉辦「夢幻聖誕泡泡」活動，邀請在地企業-琳得科先進科技公司與早療兒童見面，一起用愛陪伴他們共度聖誔佳節。記者宋原彰／攝影

從事早期療育超過30年的伊甸基金會，透過專業療育服務，協助許多「慢飛天使」被社會接住，同時吸引許多公司部門響應公益；基金會今日在衛武營新強公園舉辦「夢幻聖誕泡泡」活動，邀請在地企業-琳得科先進科技公司與早療兒童見面，一起用愛陪伴他們共度聖誔佳節。

琳得科先進科技公司3年前開始和伊甸基金會合作，安排員工來協助早療中心戶外教學活動，希望透過志工服務活動，更了解慢飛天使的需要，更能身體力行來實踐愛心，讓企業志工和慢飛天使一起互動，陪伴孩子度過不一樣的聖誕節

這次 「夢幻聖誕泡泡」活動在慢飛天使唱跳中揭開序幕，家長放下壓力和小朋友一起進行泡泡盤和泡泡帽，沉浸在聖誕夢幻泡泡世界中。泡泡達人也展示各式各樣的巨型泡泡，讓其飄浮在空中，滿足孩子的想像力。

伊甸基金會鳳山早療中心王政傑主任表示，感謝琳得科先進科技股份有限公司和伊甸一起加入守護慢飛天使行列，除了讓同仁擔任志工來用行動響應公益，也帶來行動支持，捐贈弱勢兒童服務經費20萬元，幫助慢飛天使能接受完善的早期療育專業服務。

伊甸基金會表示，伊甸早療已做了30年，即將邁入下個里程碑，社會仍有許多被忽略的孩子與家庭，正等待著早療服務的幫助，伊甸希望持續穩定輸出專業療育服務，並與時俱進、因地制宜地連結更多元適切資源，積極串連社區一同努力共好，為慢飛天使與家庭建構完善的早療支持網絡，溫柔接住每個孩子與家庭的需要。

伊甸基金會今日在衛武營新強公園舉辦「夢幻聖誕泡泡」活動，邀請在地企業-琳得科先進科技公司與早療兒童見面，一起用愛陪伴他們共度聖誔佳節。記者宋原彰／攝影
伊甸基金會今日在衛武營新強公園舉辦「夢幻聖誕泡泡」活動，邀請在地企業-琳得科先進科技公司與早療兒童見面，一起用愛陪伴他們共度聖誔佳節。記者宋原彰／攝影
伊甸基金會今日在衛武營新強公園舉辦「夢幻聖誕泡泡」活動，邀請在地企業-琳得科先進科技公司與早療兒童見面，一起用愛陪伴他們共度聖誔佳節。記者宋原彰／攝影
伊甸基金會今日在衛武營新強公園舉辦「夢幻聖誕泡泡」活動，邀請在地企業-琳得科先進科技公司與早療兒童見面，一起用愛陪伴他們共度聖誔佳節。記者宋原彰／攝影

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