馬祖與馬尾體育交流 連江縣長：都是兄弟之邦

第16屆兩馬（馬祖、馬尾）體育交流今天在馬祖登場，連江縣長王忠銘於開幕式致詞時表示，不管誰拿第一名，兩馬都是兄弟之邦。

主辦單位連江縣政府教育處資料指出，兩馬體育交流今年輪到連江縣主辦，中國福建省福州市馬尾區由文化體育和旅遊局局長吳允超領軍，全團共40人前來馬祖交流。知情人士則強調，交流團員皆為業餘運動員，來自各行各業。

而此次兩馬體育交流賽事項目則為籃球、桌球、羽球、匹克球、自行車登高，全數於今日舉行。

今天上午舉辦的開幕典禮上，僅連江縣長王忠銘致詞，他表示，兩馬體育交流自2006年起舉辦，除因疫情中斷3年外，均未間斷舉辦，兩岸交流不在乎誰勝誰負，大家都是第1名。

他更說，活動主要目的為透過體育交流，彼此認識並切磋技藝，不管誰拿第1名，馬尾與馬祖都是兄弟之邦。並勉勵選手保持勝不驕敗不餒精神，切磋球藝，在運動場展現才華與才藝，並在交流過程中互動、建立友誼。

根據教育處新聞資料，馬尾區交流團昨日上午搭乘兩馬小三通船班抵達馬祖南竿，行程除參加兩馬體育交流外，並參訪南竿馬祖天后宮、媽祖巨神像；北竿戰爭和平紀念館、坂里大宅等景點，預計明天下午返回馬尾。

知情人士指出，馬祖與馬尾因2001年小三通航線通航，而開始相互交流，且範圍擴及體育、文化、青少年交流等層面，如元宵互贈花燈等。不過基於近期兩岸情勢敏感，該交流團此行不會有任何公開發言。