全球最大「魷魚遊戲」英熙娃娃現身高雄港 網友喊恐怖仍揪團朝聖

全球爆紅的韓國影集「魷魚遊戲」第二季即將開播，從後天開始在高雄舉行為期16天的「1.2.3. 高雄人」造勢活動，昨天有人拍到工作人員高雄港碼頭幫影集中的英熙娃娃充氣，讓這個號稱全球最大的英熙娃娃提早曝光，網友說「晚上有點嚇人」、「會做惡夢」，但也開始揪人要一起來朝聖。

魷魚遊戲2即將開播並進行全球宣傳，近期啟動一系列全球行銷計畫，高雄也被選為全球宣傳城市之一，將從後天開始舉辦「1.2.3.高雄人」系列活動，除了萬人粉紅派對、無人機光雕秀，在高雄流行音樂中心珊瑚礁群更有1座號稱全球最大的巨型英熙娃娃展出。

昨天活動主辦單位在高雄港17號碼頭進進行巨型英熙娃娃的充氣作業，原本乾扁的英熙娃娃在空氣灌入後逐漸膨脹，招牌的圓臉、兩條黑辮子逐漸出現，經過20分鐘後一座超大型的半身英熙娃娃就豎立起來。

遊戲影片中「一二三木頭人」的英熙娃娃，原本預計後天現身在高雄流行音樂中心珊瑚礁群，昨天在碼頭邊的充氣作業，讓英熙娃娃提早現身，吸引許多路過民眾拍照。

臉書粉絲專頁「高雄點」也貼出工作人員用吊車架設英熙娃娃的照片，引起網友熱烈討論並揪團要來朝聖。有人說「是最近很熱門的魷魚遊戲」、「那裡可以玩123木頭人嗎」、「配個音樂 整個感覺都來了」。