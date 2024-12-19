快訊

北檢偵辦京華城案再提訊柯文哲 挺起胸膛大步邁進北檢

得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

尹錫悅遭彈劾掀政壇變局 南韓新總統人選浮出檯面

聽新聞
0:00 / 0:00

全球最大「魷魚遊戲」英熙娃娃現身高雄港 網友喊恐怖仍揪團朝聖

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
工作人員昨天在高雄港碼頭進行充氣作業，讓魷魚遊戲影集中的英熙娃娃提早曝光。圖／讀者提供
工作人員昨天在高雄港碼頭進行充氣作業，讓魷魚遊戲影集中的英熙娃娃提早曝光。圖／讀者提供

全球爆紅的韓國影集「魷魚遊戲」第二季即將開播，從後天開始在高雄舉行為期16天的「1.2.3. 高雄人」造勢活動，昨天有人拍到工作人員高雄港碼頭幫影集中的英熙娃娃充氣，讓這個號稱全球最大的英熙娃娃提早曝光，網友說「晚上有點嚇人」、「會做惡夢」，但也開始揪人要一起來朝聖。

魷魚遊戲2即將開播並進行全球宣傳，近期啟動一系列全球行銷計畫，高雄也被選為全球宣傳城市之一，將從後天開始舉辦「1.2.3.高雄人」系列活動，除了萬人粉紅派對、無人機光雕秀，在高雄流行音樂中心珊瑚礁群更有1座號稱全球最大的巨型英熙娃娃展出。

昨天活動主辦單位在高雄港17號碼頭進進行巨型英熙娃娃的充氣作業，原本乾扁的英熙娃娃在空氣灌入後逐漸膨脹，招牌的圓臉、兩條黑辮子逐漸出現，經過20分鐘後一座超大型的半身英熙娃娃就豎立起來。

遊戲影片中「一二三木頭人」的英熙娃娃，原本預計後天現身在高雄流行音樂中心珊瑚礁群，昨天在碼頭邊的充氣作業，讓英熙娃娃提早現身，吸引許多路過民眾拍照。

臉書粉絲專頁「高雄點」也貼出工作人員用吊車架設英熙娃娃的照片，引起網友熱烈討論並揪團要來朝聖。有人說「是最近很熱門的魷魚遊戲」、「那裡可以玩123木頭人嗎」、「配個音樂 整個感覺都來了」。

由於這個巨大的英熙娃娃完美還原在劇中的詭異神情，網友說「晚上的時候真的挺嚇人的」、「會不會造成小孩的陰影啊，大人喜歡看，小孩沒得選擇」、「幸好不是農曆七月」，但也有人說「她本來就是走詭異路線的啊」。

英熙娃娃充氣前呈現乾扁模樣。圖／讀者提供
英熙娃娃充氣前呈現乾扁模樣。圖／讀者提供
充氣作業進行約20分鐘後，一座超大型的半身英熙娃娃豎立在高雄港碼頭邊。圖／讀者提供
充氣作業進行約20分鐘後，一座超大型的半身英熙娃娃豎立在高雄港碼頭邊。圖／讀者提供
隨著空氣灌入，英熙娃娃逐漸膨脹。圖／讀者提供
隨著空氣灌入，英熙娃娃逐漸膨脹。圖／讀者提供

高雄流行音樂中心 高雄港 魷魚遊戲

延伸閱讀

組國際觀光隊 高雄搶攻東南亞、東北亞市場

RAIN明年高雄開唱！著迷台灣牛肉麵：要瘋了

南韓輪椅女孩高雄搭公車 獲2司機貼心服務直呼感動

大南方柔性司法專班 高雄空大遠距教學惠及澎湖離島

相關新聞

軍營牆破洞 高雄豪宅區2度淹成黃河…陳其邁：力拼明年汛期前重建圍牆

今年凱米颱風、山陀兒颱風為高雄帶來狂風暴雨，造成柴山的山坡地土壤沖刷，滾滾泥漿水從軍方營區圍牆破損處流向附近的美術館區域...

全球最大「魷魚遊戲」英熙娃娃現身高雄港 網友喊恐怖仍揪團朝聖

全球爆紅的韓國影集「魷魚遊戲」第二季即將開播，從後天開始在高雄舉行為期16天的「1.2.3. 高雄人」造勢活動，昨天有人...

高雄市民進黨團總召改選2議員同票數 江瑞鴻抽籤勝出

高市議會民進黨團今天舉辦一年一度總召改選，親新系議員湯詠瑜挑戰湧言會議員江瑞鴻，結果兩人14票比14票打成平手，以抽籤決...

金門關懷發展遲緩兒童 推動早期療育盼健全體制

金門目前的發展遲緩兒童總通報人數為62人，為關懷發展遲緩兒童，金門縣政府召開「金門縣發展遲緩兒童早期療育推動小組113年...

陪伴早療兒童度過聖誕 伊甸基金會邀企業志工響應公益

從事早期療育超過30年的伊甸基金會，透過專業療育服務，協助許多「慢飛天使」被社會接住，同時吸引許多公司部門響應公益；基金...

墾丁福華邀家扶童到飯店做耶誕蛋糕 享受佳節氛圍

墾丁福華飯店舉辦耶誕公益活動，邀請恆春家扶中心孩童到飯店手做瑪德蓮耶誕蛋糕，今年活動以耶誕希望之樹為主題，由小朋友發揮創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。