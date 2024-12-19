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墾丁福華邀家扶童到飯店做耶誕蛋糕 享受佳節氛圍

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁福華飯店舉辦耶誕公益活動，邀請恆春家扶中心孩童到飯店手做瑪德蓮耶誕蛋糕，總經理張積光（中）也下場指導。圖／墾丁福華提供
墾丁福華飯店舉辦耶誕公益活動，邀請恆春家扶中心孩童到飯店手做瑪德蓮耶誕蛋糕，總經理張積光（中）也下場指導。圖／墾丁福華提供

墾丁福華飯店舉辦耶誕公益活動，邀請恆春家扶中心孩童到飯店手做瑪德蓮耶誕蛋糕，今年活動以耶誕希望之樹為主題，由小朋友發揮創造力作出獨一無二的聖誕樹蛋糕，象徵為自己種下一棵希望之樹，鼓勵他們勇敢作夢，對未來充滿無限想像。

墾丁福華每年都會邀請恆春家扶中心的孩童到飯店度過耶誕節，今年的希望之樹主題，由飯店點心房主廚帶小朋友，利用招牌點心瑪德蓮蛋糕設計成耶誕樹，以糖霜、糖果等點綴蛋糕，充滿了耶誕節童話般的期待。飯店也招待師生享用下午茶，享受難得的耶誕氛圍。

墾丁福華總經理張積光表示，飯店每年幫家扶小朋友舉辦耶誕節活動，是希望孩子們能保有最純真、最快樂的童心，及對生活的期待，同時開開眼界、增長視野，讓小朋友們在這特殊的節日感受到社會的溫暖。

家扶中心主委陳菊蕊也到場與小朋友同歡樂，表示很感謝墾丁福華每年在耶誕節前夕舉辦此活動，讓小朋友與志工、老師留下非常開心的回憶。

墾丁福華飯店舉辦耶誕公益活動，邀請恆春家扶中心孩童到飯店手做瑪德蓮耶誕蛋糕。圖／墾丁福華提供
墾丁福華飯店舉辦耶誕公益活動，邀請恆春家扶中心孩童到飯店手做瑪德蓮耶誕蛋糕。圖／墾丁福華提供
墾丁福華飯店舉辦耶誕公益活動，邀請恆春家扶中心孩童到飯店手做瑪德蓮耶誕蛋糕。圖／墾丁福華提供
墾丁福華飯店舉辦耶誕公益活動，邀請恆春家扶中心孩童到飯店手做瑪德蓮耶誕蛋糕。圖／墾丁福華提供

公益 耶誕節 飯店

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