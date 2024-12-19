高雄柴山大路嚴重邊坡滑動 市府緊急裝設擋土加固設施

高雄今年接連受凱米、山陀兒颱風影響，位在鼓山區的柴山大路本身因珊瑚礁岩地形，易受海風侵蝕，地震後偶有岩屑脫落，再加上強風暴雨沖刷土石，導致當地日前邊坡滑動、路面坍陷，有阻斷交通之虞；工務局已緊急裝設臨時鋼軌樁擋土設施加固，也整修道路側溝和增設30公尺長防落石網保護用路人。

柴山大路是通往柴山秘境要道，如小自然秘境沙灘、柴山小漁港、山海宮、大自然海蝕洞等，且因鄰近軍營，不少國軍軍車往來此處，依山傍海的天然條件，遂有「高雄人後花園」之稱；但當地屬為天然𥑮硓石（珊瑚礁岩）地形，柴山大路長期受海風侵蝕，地震後偶有岩屑脫落，工務局增設30公尺長防落石網保護用路人。

近期颱風豪雨沖刷土石讓柴山大路邊坡滑動、路面坍陷，災情擴大有阻斷交通之虞，工務局道工處緊急在道路下邊搭設設總長約35公尺、深度最深達7公尺的雙排臨時鋼軌樁擋土設施加固，也一併整修道路側溝，確保下邊坡土層不因水壓問題再次滑動。

此外，災區上方有數條高壓電線橫跨，為確保施工人員安全，也特別請台電公司協助將高壓電線包覆黃色絕緣材質避免感電，才開始進行相關施工材料吊掛及打設作業。道工處補充，緊急搶修完成後，道路兩側會裝設反光防撞桿及紐澤西護欄，加強路段警示，提醒民眾多加留意。