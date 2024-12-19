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屏東移除4.4萬隻綠鬣蜥創新高 教育訓練12月23日起報名

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
綠鬣蜥氾濫，屏東縣府農業處舉辦綠鬣蜥移除教育訓練課程。圖／屏東縣府農業處提供
綠鬣蜥氾濫，屏東縣府農業處舉辦綠鬣蜥移除教育訓練課程。圖／屏東縣府農業處提供

外來種綠鬣蜥肆虐，屏東縣政府今年至今12月移除數量創歷年新高來到4.4萬隻。縣府將在12月30日舉辦「綠鬣蜥移除教育訓練課程」，提供民眾有關綠鬣蜥移除的專業知識及操作技能，訓練課程採線上報名，12月23日下午17時在屏東縣政府及農業處官網報名。

農業處表示，訓練課程12月30日在屏東縣政府南棟3樓301多媒體廳舉行，報名資格為年滿18歲的屏東縣縣民，將開放150名受訓名額。為確保綠鬣蜥移除行為符合法規並維護動物福祉，完成受訓課程的學員在接受訓練後，須簽署綠鬣蜥移除公約，內容包括安全注意事項及不可虐待、拍照上傳等爭議性行為。

農業處長鄭永裕表示，為避免網路上可能出現的詐騙行為，如非縣府所公告訓練相關資訊，民眾應保持高度警覺，切勿輕信非縣府公布的報名訊息，如果在網路社交平台看見相關資訊，應即時向縣府查詢正確資訊，避免受到不實訊息的誤導甚至詐騙。

農業處重申，保護生態環境避免外來種影響生態並非短時間能完成的事，而是一項需要持續推進的長期工作，呼籲縣民成為生態保護夥伴，參與移除外來入侵物種的工作，守護屏東綠色家園，遏制外來入侵物種綠鬣蜥對本土生物多樣性的危害，報名訊息請鎖定屏東縣政府及農業處官網。

綠鬣蜥氾濫，屏東縣府農業處舉辦綠鬣蜥移除教育訓練課程。圖／報系資料照
綠鬣蜥氾濫，屏東縣府農業處舉辦綠鬣蜥移除教育訓練課程。圖／報系資料照
綠鬣蜥氾濫，屏東縣府農業處舉辦綠鬣蜥移除教育訓練課程，鳥友在武洛溪下游發現多隻綠鬣蜥。圖／屏東縣府農業處提供
綠鬣蜥氾濫，屏東縣府農業處舉辦綠鬣蜥移除教育訓練課程，鳥友在武洛溪下游發現多隻綠鬣蜥。圖／屏東縣府農業處提供
綠鬣蜥氾濫，屏東縣府農業處舉辦綠鬣蜥移除教育訓練課程。圖／報系資料照
綠鬣蜥氾濫，屏東縣府農業處舉辦綠鬣蜥移除教育訓練課程。圖／報系資料照

屏東縣政府 綠鬣蜥 農業處

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