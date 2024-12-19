屏東里長收購連署書判刑確定遭解職…任期剩2年又20天 將補選

鴻海集團創辦人郭台銘去年發起參選總統連署，屏東市豐榮里長邱國江以每人200元當連署或提供身分正影本誘因，收集25份連署書，本月5日法院判決定讞遭解職；邱所餘任期還有2年又20天，屏東縣府民政處表示，將展開補選作業。

邱國江12月10日向市公所提辭職，但因法院已在12月5日判決定讞，邱國江的解職日12月5日生效。邱的里長任期還有2年又20天，根據地方制度法規範，任期超過2年，要在3個月內完成補選作業。

邱國江去年9月為讓郭台銘、賴佩霞達連署門檻，邀約友人、賄賂每人200元，作為繳交連署書或提供身分證影本的誘因，收集連署書。警方去年11月17日、12月5日持搜索票搜索，扣得相關證物，屏東地檢署偵結後起訴邱。

一、二審依總統副總統選罷法對連署人期約賄賂使其為特定連署人連署罪判邱1年2月徒刑，緩刑3年並付保護管束，支付公庫50萬元，接受3場法治教育，褫奪公權3年。邱再上訴，最高法院駁回定讞。

2022地方公職人員當選人就職日2022年12月25日，今年2024年12月25日任期將滿兩年。屏東縣目前正進行的補選包括，新埤鄉長補選（原鄉長因案解職）、牡丹鄉石門村長補選（原村長因案解職）、內埔鄉振豐村長（原村長死亡）補選，均訂於2025年1月11日投票；豐榮里長補選日期尚未確定。