高雄沿海路 民怨車道變變變

高雄市沿海路修建貨櫃車專用道，原定明年6月完工，卻因引發塞車、貨櫃車違規迴轉等亂象，在民代要求下加緊趕工，部分路段已近完工，但民眾發現，行駛動線因車道數變動也變來變去，「相當危險」。高市工務局新工處表示，沿海路貨櫃車專用道全線最快明年4月完工，會盡量調整為4線車道。

沿海路部分路段貨櫃車專用道將完工，有民眾近日發現，道路雖變寬，但若從林園往小港，車道數從4線變3線又變5線，「行駛動線跟著變、變、變，很危險」。

民眾抱怨，沿海路「對駕駛人不友善」同樣車道，前一條路直行，過個路口變左轉專用；標線一堆雙白線，駕駛人若不熟悉，沒有提早在前幾個路口變換車道，可能會遭後車檢舉。

市議員李雨庭說，建議施工單位在漸變路段加派人指揮，且提早布設明顯告示牌，提醒不熟路況駕駛。

交通局說，貨櫃專用道自台機路、大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路銜接沿海四路，全長8.28公里，分四標工程進行。會以合理的漸變標線引導，以免直行車突然被要求轉換車道，也會請義交疏導交通。