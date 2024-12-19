聽新聞
0:00 / 0:00

高市6天發生2起塌陷…鼓山建案現天坑 勒令停工

聯合報／ 記者宋原彰林保光／高雄報導
高雄市鼓山區美術東二路一處建築工地前，昨下午3時道路坍塌，出現約7坪坑洞，施工單位調派水泥車回填。記者劉學聖／攝影
高雄市鼓山區美術東二路一處建築工地前，昨下午3時道路坍塌，出現約7坪坑洞，施工單位調派水泥車回填。記者劉學聖／攝影

高雄左營區建案13日發生連續壁破損，路面塌陷，鼓山區另處工地昨下午3時因地下室工程造成連續壁破洞，道路出現近7坪坑洞，建商緊急施作連續壁外止水樁、回填混凝土，使用透地雷達確認掏空狀況；工務局專家勘查後下陷狀況已穩定，勒令停工並預防二次災害。

鼓山區美術東二路前建築工地前天下午5點開挖地下室筏基，基地西南側連續壁發生包泥破洞，建商雖立即回填內側泥沙太空包，連夜施作外側CCP止水樁，但昨午仍發生道路下陷，當即疏散人員和封鎖區域，持續施作止水樁，用透地雷達確認掏空狀況，並回填混凝土。

工務局建築管理處會同建築師、土木技師公會勘查，經判斷下陷狀況已穩定，無人員傷亡，勒令承造人停工並持續施作止水灌漿、監測鄰近路面狀況，預防二次災害，同步通知各民生管線單位檢視管線狀況。美術東二路（明誠路至美術東五路）昨晚9點後已開放北向道路單車道通行。

市議員簡煥宗表示，當地因地層土壤問題，建商10多年前就著手改良地質，近年才動工，如今仍發生意外，營建方應積極尋找專家技師找出工程缺失，避免再犯同樣錯誤，工務局也要如實監督，防公安意外再次發生。

副市長林欽榮說，已責成建管處要求承造人改善，期間應定期確認監測數據，市府相關單位保持警戒，包含交通疏導、工地坍塌監挖，防止二度坍塌。

建築師 掏空 林欽榮

延伸閱讀

智慧科技監測工業區空品 高市環保局改善減汙添助手

高雄美術館豪宅工地塌陷 工程人員緊急灌漿回填

竹南建案開挖釀路傾斜沉陷 苗栗縣府令停工改善

炎洲前11月每股賺1.77元

相關新聞

高市6天發生2起塌陷…鼓山建案現天坑 勒令停工

高雄左營區建案13日發生連續壁破損，路面塌陷，鼓山區另處工地昨下午3時因地下室工程造成連續壁破洞，道路出現近7坪坑洞，建...

高雄沿海路 民怨車道變變變

高雄市沿海路修建貨櫃車專用道，原定明年6月完工，卻因引發塞車、貨櫃車違規迴轉等亂象，在民代要求下加緊趕工，部分路段已近完...

頂級月子中心 抱錯嬰餵錯奶

高雄市鼓山區一家頂級月子中心發生抱錯嬰餵錯奶，一名媽媽在嬰兒室苦等許久沒看到孩子，望向嬰兒室才發現孩子被抱去給別的媽媽餵...

杯葛議事！高雄文化局長涉濫用特別費 藍營議員要求政風調查

高雄市文化局長王文翠日前遭爆料疑似濫用特別費，用以支應全家生活用度，高市議會今日審查預算時，藍營議員要求王文翠主動將使用...

智慧科技監測工業區空品 高市環保局改善減汙添助手

高雄是石化產業重鎮，環保局長期透過空品監測站、連續自動監測設施（CEMS）及微型感測器掌握石化產業聚落排放及空品情形，近...

台灣旅遊交流協會金門參訪 研議迎接兩岸旅遊新契機

台灣旅遊交流協會於本月15日至17日由理事長張家祝帶領協會理監事一行，來到金門進行交流與參訪活動，昨日由該會常務理事賴瑟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。