高市6天發生2起塌陷…鼓山建案現天坑 勒令停工

高雄左營區建案13日發生連續壁破損，路面塌陷，鼓山區另處工地昨下午3時因地下室工程造成連續壁破洞，道路出現近7坪坑洞，建商緊急施作連續壁外止水樁、回填混凝土，使用透地雷達確認掏空狀況；工務局專家勘查後下陷狀況已穩定，勒令停工並預防二次災害。

鼓山區美術東二路前建築工地前天下午5點開挖地下室筏基，基地西南側連續壁發生包泥破洞，建商雖立即回填內側泥沙太空包，連夜施作外側CCP止水樁，但昨午仍發生道路下陷，當即疏散人員和封鎖區域，持續施作止水樁，用透地雷達確認掏空狀況，並回填混凝土。

工務局建築管理處會同建築師、土木技師公會勘查，經判斷下陷狀況已穩定，無人員傷亡，勒令承造人停工並持續施作止水灌漿、監測鄰近路面狀況，預防二次災害，同步通知各民生管線單位檢視管線狀況。美術東二路（明誠路至美術東五路）昨晚9點後已開放北向道路單車道通行。

市議員簡煥宗表示，當地因地層土壤問題，建商10多年前就著手改良地質，近年才動工，如今仍發生意外，營建方應積極尋找專家技師找出工程缺失，避免再犯同樣錯誤，工務局也要如實監督，防公安意外再次發生。

副市長林欽榮說，已責成建管處要求承造人改善，期間應定期確認監測數據，市府相關單位保持警戒，包含交通疏導、工地坍塌監挖，防止二度坍塌。