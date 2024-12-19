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頂級月子中心 抱錯嬰餵錯奶
高雄市鼓山區一家頂級月子中心發生抱錯嬰餵錯奶，一名媽媽在嬰兒室苦等許久沒看到孩子，望向嬰兒室才發現孩子被抱去給別的媽媽餵；月子中心向衛生局坦承疏失，嬰兒家長決定依法求償。衛生局調查，該月子中心非立案合格產後護理機構，近2年查獲違反護理人員法裁罰3次。
該名媽媽在11月15日入住月子中心，27天花14萬7000元，原本餵奶可選擇在房間擠完奶送給護理師，或指定時間到嬰兒室親餵，因孩子並非在月子中心所屬婦產科醫院出生，該月子中心規定，須隔離期滿才能親餵。
解除隔離後，該名媽媽在嬰兒室苦等親餵，卻沒看到小孩，轉頭發現小孩被抱去給另個媽媽餵。該月子中心親餵流程，小孩抱出來後，會在門口喊媽媽名，核對嬰兒手環名與媽媽名無誤，最後才把嬰兒交給媽媽，月子中心沒照流程走，以致小孩誤喝別人的奶。
衛生局表示，餵奶流程疏失，消費者已依消保法向業者求償；月子中心和產後護理機構不同，月子中心僅能提供生活照顧，不能從事護理或醫事行為，該月子中心近2年稽查10次，違反護理人員法裁罰有3件。
衛生局強調，持續不定期稽查月子中心，積極輔導合法立案為產後護理機構。現高市1家月子中心已核准開業，1家完成籌設申請，另4家正進行立案申請程序。
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