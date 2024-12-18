馬祖跨年晚會將首度移師室內 規劃看表演吃美食
馬祖2025歲末聯歡跨年晚會將首度移師到室內的梅石藝文中心舉行，連江縣政府交通旅遊局今天公布「1個會場2種樂趣」規劃，將可欣賞知名藝人表演也能與好友享受美食、互動。
交通旅遊局今天舉辦跨年晚會會勘，並公布完整規劃。觀光遊憩科長劉靜霙指出，今年跨年晚會將首度移師梅石藝文中心舉辦，且配合室內場地特性，將晚會概念歸納為「1個會場2種樂趣」，在演藝廳內可專心欣賞知名藝人的表演，第2現場則能在輕鬆氣氛中與三五好友享受美食與互動。
劉靜霙表示，2025歲末聯歡跨年晚會卡司堅強，由嘻哈歌手「大支」擔任壓軸外，還有新生代創作歌手文慧如、徐丹丹，以及網紅魔術師幻術大仙、MOMO家族表演等。民眾期待的摸彩環節，現場獎與各鄉家戶獎合計將抽出5台機車，且除前5大獎外，其餘獎項不在晚會現場者仍可領獎。
晚會現場分為可容納600餘人的演藝廳，以及梅石藝文中心1樓大廳的第2現場，劉靜霙說明，第2現場可容納約600人，並設置大螢幕與至少250個座位，而歷年跨年晚會座椅數約在600個，參加人數為1000人左右，空間應充足且「觀眾不用在室外忍受寒風」。
劉靜霙說，今年更首度於第2現場加入行動雕像、人像速寫等互動環節，搭配遠從台灣本島而來的胖卡餐車、在地美食與伴手禮攤位，以及馬祖酒廠贊助的風味調酒，提供民眾更多元豐富的晚會體驗，共同迎接2025年的到來。
在地民眾關切的停車問題，劉靜霙表示，包含地下停車場與周邊路段約可停放140至150台小客車與若干機車，現場並有工作人員引導民眾尋找停車位。此外，當天晚間6時更將有5班公車接駁，呼籲民眾參加跨年晚會時，可與親友共乘，或搭乘公車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言