馬祖跨年晚會將首度移師室內 規劃看表演吃美食

馬祖2025歲末聯歡跨年晚會將首度移師到室內的梅石藝文中心舉行，連江縣政府交通旅遊局今天公布「1個會場2種樂趣」規劃，將可欣賞知名藝人表演也能與好友享受美食、互動。

交通旅遊局今天舉辦跨年晚會會勘，並公布完整規劃。觀光遊憩科長劉靜霙指出，今年跨年晚會將首度移師梅石藝文中心舉辦，且配合室內場地特性，將晚會概念歸納為「1個會場2種樂趣」，在演藝廳內可專心欣賞知名藝人的表演，第2現場則能在輕鬆氣氛中與三五好友享受美食與互動。

劉靜霙表示，2025歲末聯歡跨年晚會卡司堅強，由嘻哈歌手「大支」擔任壓軸外，還有新生代創作歌手文慧如、徐丹丹，以及網紅魔術師幻術大仙、MOMO家族表演等。民眾期待的摸彩環節，現場獎與各鄉家戶獎合計將抽出5台機車，且除前5大獎外，其餘獎項不在晚會現場者仍可領獎。

晚會現場分為可容納600餘人的演藝廳，以及梅石藝文中心1樓大廳的第2現場，劉靜霙說明，第2現場可容納約600人，並設置大螢幕與至少250個座位，而歷年跨年晚會座椅數約在600個，參加人數為1000人左右，空間應充足且「觀眾不用在室外忍受寒風」。

劉靜霙說，今年更首度於第2現場加入行動雕像、人像速寫等互動環節，搭配遠從台灣本島而來的胖卡餐車、在地美食與伴手禮攤位，以及馬祖酒廠贊助的風味調酒，提供民眾更多元豐富的晚會體驗，共同迎接2025年的到來。

在地民眾關切的停車問題，劉靜霙表示，包含地下停車場與周邊路段約可停放140至150台小客車與若干機車，現場並有工作人員引導民眾尋找停車位。此外，當天晚間6時更將有5班公車接駁，呼籲民眾參加跨年晚會時，可與親友共乘，或搭乘公車。