南韓輪椅女孩高雄搭公車 獲2司機貼心服務直呼感動

韓國網紅KT story近日帶韓國輪椅女孩秀敏在高雄體驗搭公車，司機親切又主動提供協助，讓秀敏直呼神奇感動；市府表示，高雄已是國際化進步城市，市府會持續強化大眾運輸服務品質。

韓國網紅KT story帶著韓國輪椅女孩秀敏，到高雄體驗搭公車，並將過程拍成影片放上影音平台YouTube，引發許多迴響及熱議。

秀敏在影片中表示，自己很少在韓國搭公車，因為須要搭低底盤公車，但在韓國還不夠普及，若沒算好時間，可能等車要等很久；另外，有些司機也不太清楚如何幫助身障者上車。

秀敏在高雄外出時試著搭公車，到公車站等公車，看到車來時招手，但公車站和路面有高低差，她正在想該怎麼辦時，只見司機走下車，並戴好手套、拉起斜坡板，然後主動上前幫忙推秀敏輪椅，還協助秀敏到身障位置綁好安全帶。

準備回住處時，秀敏也選擇搭公車，這次遇到不同司機，但一樣熟練協助秀敏搭車，讓秀敏直呼神奇又感謝，還說如果韓國公車也能如此，她就會想常搭公車出門。不過，影片中也看到有機車騎士沒戴安全帽騎上人行道，就從秀敏身旁經過。

這支影片截至18日已有93萬多次點閱，有網友留言說，這2名公車司機表現，勝過觀光局花新台幣數千萬推廣台灣的影片，希望高雄市府相關單位能獎勵這2名司機優良服務品質。

高市府向中央社記者表示，影片中的機車騎士騎機車沒戴安全帽，且騎在人行道上，已經違反「道路交通管理處罰條例」，市府呼籲市民要遵守交通規則，也會請警方注意類似違規行為的取締。

市府新聞局長項賓和說，高雄市已是國際化進步城市，有許多外國朋友會到高雄觀光參訪，這支影片中，來台體驗搭公車的韓國身障朋友，就對高雄市公車服務水準及駕駛專業度表達高度肯定，市府會持續強化大眾運輸服務品質。

同時，項賓和也呼籲市民要注意日常生活中的公德心，一起提升，讓高雄成為國際友人心目中友善、安全的城市。