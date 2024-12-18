杯葛議事！高雄文化局長涉濫用特別費 藍營議員要求政風調查

高雄市文化局長王文翠日前遭爆料疑似濫用特別費，用以支應全家生活用度，高市議會今日審查預算時，藍營議員要求王文翠主動將使用明細送至政風單位調查，並擱置審理預算，其中議員陳美雅因不滿王文翠原本答應提供支出細項，後來卻只交由政風處，當即提出額數問題、要求清點人數，造成本次定期大會第6次流會。

臉書「靠北藝術 kaobei Art」匿名貼文指出，史哲任高市文化局長時，涉及言語霸凌、逼退下屬，搭公務車與小三幽會，在二級單位安插人馬，挪用高雄氣爆捐款，還培養出「女版史哲」現任文化局長王文翠，稱王逼迫採購人員配合不合程序的採購案，用「特別費」支應全家生活用度，如全聯購物、漢神巨蛋餐飲、服飾消費等。

高市議會今日在審理文化局「一般行政-行政管理」預算時，眾多議員針對王文翠使用特支費提出質疑，議員白喬茵要求整份文化局預算案直接擱置，由王文翠自行將特支費使用方式送至政風處調查，確認執行調查後，才繼續審理預算。但隨後經表決後，在場議員同意擱置5名、不同意9名，擱置案未同意，遂進行逐條審理。

議員黃香菽主張刪除一半局長特支費，她認為王文翠應該在審查預算之前，就把文章指涉事件一一向外界解釋，以答詢議員特支費使用內容；議員陳麗娜表示，該文章內容提到八一氣爆捐款遭史哲挪做駁二特區工程，要求文化局再次提供捐款使用細項，王文翠也亦藉此公布所有特支費使用內容。

議員邱俊憲表示，此事事關違法事項，本應釐清真相，但也不應因網路傳言臆測、不負責任說法，為此延誤議會流程；黃秋媖也認為不應因首長特支費問題，導致所有預算案遭擱置，應由議員針對各自選區提出看法，繼續審理預算。

議員陳美雅要求文化局提供局長、副局長上任後的所有特支費使用明細，當下王文翠同意提供，但議員黃秋媖稍後發言說，她過去曾索資其他首長特支費明細，遭回應依規定不可提供會計憑證，她認為此案應由政風和會計單位調查，王文翠也表示確實有此規定；陳美雅當即痛批文化局出爾反爾、藐視議會。

陳美雅認為王文翠若當下知道不能提供特支費明細，就應具體回應，不是靠其他議員「反質詢」，她為此提出提出額數問題，要求議會清點人數，經點名共18位議員出席，確認流會，這已是此次第四次定期大會第6次清點人數而流會。