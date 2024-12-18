智慧科技監測工業區空品 高市環保局改善減汙添助手

高雄是石化產業重鎮，環保局長期透過空品監測站、連續自動監測設施（CEMS）及微型感測器掌握石化產業聚落排放及空品情形，近年又加入智慧判煙監視器、OP-FTIR等多種科技儀器，更進一步使汙染無所遁形。

環保局表示，除強化監測設置OP-FTIR(開徑式傅立葉紅外線光譜儀)測站及建置AI CCTV智慧監控，完整建構工業區監測網，即時掌握工業區排放情形，並派員24小時駐守工業區，如有發現異常排放或接獲民眾陳情，可立即至現場稽查。

此外環保局不定期進廠查核，輔導業者改善製程或汰換防制設備，減少汙染物排放，近5年共計稽查2800餘次，減少污染排放25.8%。另針對具有使用高臭氧潛勢及有害空氣汙染物製程，如塗裝業、油漆業、石化業及儲槽等進行170餘次專案查核並要求限期改善，可減少揮發性有機物 523公噸排放。