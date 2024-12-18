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台灣旅遊交流協會金門參訪 研議迎接兩岸旅遊新契機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣旅遊交流協會常務理事賴瑟珍率理監事代表拜會縣長陳福海，雙方就觀光產業發展進行深入交流。圖／縣府提供
台灣旅遊交流協會常務理事賴瑟珍率理監事代表拜會縣長陳福海，雙方就觀光產業發展進行深入交流。圖／縣府提供

台灣旅遊交流協會於本月15日至17日由理事長張家祝帶領協會理監事一行，來到金門進行交流與參訪活動，昨日由該會常務理事賴瑟珍率理監事代表拜會縣長陳福海，包括觀光處長許績鑫及文化局長呂坤和也陪同與會，雙方就觀光產業發展進行深入交流，協會表示將積極提供平台，促進產業間的交流與合作，為金門觀光發展提供支持與建議。

陳福海表示，金門作為兩岸交流的重要樞紐，擁有獨特的交通、文化及自然景觀資源，對於台灣及兩岸關係發展至關重要，縣府深知金門在促進兩岸觀光交流中的重要角色，因此不僅積極打造特色鮮明的觀光資源，也大力改善基礎設施，提升金門的旅遊環境及服務品質，期望吸引更多來自兩岸及國際的旅客，進一步促進地區觀光及經濟發展

賴瑟珍則回應，作為業界領導團體，協會擁有包括旅行社、飯店業、休閒農業和遊樂園等各領域的廣泛業務範疇，並且理監事成員來自多元領域，代表了觀光產業的專業力量；協會對金門觀光發展的潛力給予高度肯定，特別是在兩岸關係良好、兩岸三地合作發展的背景下，金門擁有吸引來自廈門及其他大陸城市旅客的巨大潛力，未來將成為兩岸觀光交流與融合的重要平台。

金門縣政府表示，隨著兩岸關係逐漸回暖，今年9月27日開放福建居民至金門旅遊的政策，縣府已全面整備觀光產業，提升基礎設施與住宿服務，並推出具吸引力的旅遊產品，努力吸引更多來自兩岸及國際的遊客。金門的自然景觀與歷史文化底蘊對於台灣及兩岸關係具有重要意義，將持續探索更多合作機會，並加強金門在國際旅遊市場中的地位。

金門縣政府強調，兩岸旅遊復甦對金門經濟發展具有深遠影響，縣府將積極爭取更多兩岸交流與合作的機會，進一步提升金門的旅遊吸引力，推動金門成為兩岸觀光交流的樞紐。金門將持續努力促進當地觀光產業的發展，為地區經濟帶來更多動能。

台灣旅遊交流協會於本月15日至17日由理事長張家祝帶領協會理監事一行，來到金門進行交流，昨日由該會常務理事賴瑟珍率理監事代表拜會縣長陳福海。圖／縣府提供
台灣旅遊交流協會於本月15日至17日由理事長張家祝帶領協會理監事一行，來到金門進行交流，昨日由該會常務理事賴瑟珍率理監事代表拜會縣長陳福海。圖／縣府提供

經濟發展 金門 關係

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