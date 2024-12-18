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抱錯嬰喝錯奶搞烏龍 高雄月子中心被揪出違反護理人員法裁罰過3次

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄月子中心傳出抱錯嬰餵錯奶事件。記者郭韋綺／攝影
高雄月子中心傳出抱錯嬰餵錯奶事件。記者郭韋綺／攝影

高雄市鼓山區一家頂級月子中心抱錯嬰餵錯奶事件，出包月子中心近2、3年來被依違反護理人員法裁罰過3次，衛生局解釋，原因是該家坐月子中心並非立案合格的產後護理機構，不能從事護理或醫療行為。

衛生局指出，坐月子中心和產後護理機構有所不同，月子中心僅能提供生活照顧，不能從事護理或醫事行為，該家坐月子中心從2022至2024年稽查10次，其中違反護理人員法裁罰就有3件。

衛生局強調，如查獲月子中心有護理相關專業行為或紀錄，以及廣告與合約文件對外宣稱提供護理照護服務，皆依違反護理人員法第16條第1項或第18-1條裁罰，處新台幣1萬5千元以上15萬元以下罰鍰。

衛生局表示，將積極輔導月子中心合法立案為產後護理機構，目前有多家月子中心申請轉型產後護理機構，1家已核准開業，1家完成籌設申請，有4家正進行立案申請的程序，未來也會加強稽查，落實保障消費者權益。

坐月子 月子中心 衛生局

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