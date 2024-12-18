澎管處影片以「石」出發 紀錄片手法揭島嶼生命故事
觀光署澎湖國家風景區管理處企劃系列影片「潮韻傳響、澎嶼探秘」，以「石」為出發點，分別從玄武岩地質地貌、燕鷗生態、古厝、古廟等4個主題串聯，深入探討澎湖島嶼生命中較少為人知的故事。
交通部觀光署今天舉辦「潮韻傳響、澎嶼探秘」宣傳影片發表會，會中公布由觀光署澎湖國家風景區管理處企劃的系列影片。
澎管處指出，這次影片聘請國內資深的紀錄片團隊尖端公司參與製作，採紀錄片手法，以「石」為出發點，分別從玄武岩地質地貌、燕鷗生態、古厝、古廟等4個主題的串聯，深入探討澎湖島嶼生命中較少為人知的故事，也讓傳統的常民生活、慶典儀俗和古蹟建築在澎湖眾多的觀光資源中被看見、解讀與珍藏。
澎管處說，以紀錄片的手法細膩呈現澎湖的自然與人文內涵，目的就是要在鏡頭中展現澎湖「真、善、美、奇」的真實面貌，在行銷澎湖知性旅遊的同時，也能發揮環境教育的功能，喚起遊客自然保育和文化保存的意識。
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