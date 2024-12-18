一個月2處！高雄建案「挖地下室」失誤再釀道路塌陷 市府勒令停工

高雄市13日才發生左營區建案導致路面下陷，鼓山區美術東二路另一處建築工地前，今天下午3點再度發生道路坍塌，出現約7坪坑洞，目前已封路，由水泥車回填；據了解，該工地昨天開挖地下室時，連續壁發生破洞，導致鄰近人行道地基流失，目前已持續施作連續壁外止水樁和回填混凝土，經判斷下陷狀況已穩定，工務局要求承造人勒令停工。

該處工地昨日下午5點在進行地下室筏基開挖時，發現基地西南側連續壁有包泥破洞，工地雖立即進行內側泥沙太空包回填，連夜施作外側CCP止水樁，但今日下午3點人行道仍發生下陷情況，當即進行人員疏散和區域封鎖，工地持續施作連續壁外止水樁，並使用行透地雷達確認路面下掏空狀況，同時回填混凝土。

工務局建築管理處目前已會同建築師公會、土木技師公會代表到場勘查，經判斷，下陷狀況已穩定，現場無人員傷亡。工務局已要求承造人勒令停工並持續施作連續壁外止水灌漿，預防二次災害和持續監測鄰近路面狀況，同步通知各民生管線單位進行管線檢視。

市府交通局、警察局已就該區域做交通監控，目前美術東二路(明誠路至美術東五路)路段，已由鼓山分局交通分隊派員封閉該路段，未影響明誠路東西向通行，並協助指揮疏導車流；交通局也在CMS進行登載，並連絡警廣通知用路人改道訊息，呼籲用路人改道中華路及馬卡道路。