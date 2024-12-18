海上圖書館望僕號首來台 泊高雄獲海委會贈320本書

中央社／ 高雄18日電
海上圖書館「望僕號」首次造訪台灣，首站停泊高雄港，海委會今天致贈300多本台灣海洋生態相關書籍，深化雙方友好關係。圖為當地時間6月5日傍晚停泊在金邊港的「望僕號」海上圖書船。 中新社
海上圖書館「望僕號」首次造訪台灣，首站停泊高雄港，海委會今天致贈300多本台灣海洋生態相關書籍，深化雙方友好關係。圖為當地時間6月5日傍晚停泊在金邊港的「望僕號」海上圖書船。 中新社

海上圖書館「望僕號」首次造訪台灣，首站停泊高雄港海委會今天致贈300多本台灣海洋生態相關書籍，深化雙方友好關係；「望僕號」後續將泊駐花蓮及基隆港，傳遞書香與希望。

「望僕號」（Doulos Hope）今天到訪高雄港舉辦開幕活動，海洋委員會副主委黃向文等人登船參與，並贈送由海洋保育署與國家海洋研究院等單位出版的20本精選書籍，共計贈予320本。

「望僕號」執行長Nathan Schmutz表示，「望僕號」原為娛樂船、體型較小，後來被重新命名為「望僕號」，象徵服務精神；這艘船承載知識、愛與文化，希望將服務與關懷帶到每一個港口，讓世界各地人們感受知識力量與文化溫度。

執行長提到，「望僕號」姊妹船「望道號」2014年曾訪高雄，時任立法委員、現任海委會主委管碧玲親自參與活動，並贈送書籍促進文化交流，期盼未來雙方持續深化合作，共同傳遞知識與愛。

管碧玲表示，這次贈書活動是台灣對全球海洋保育努力具體展現，透過書籍將台灣海洋知識與保育理念傳遞全球，盼透過文化交流，深化台灣與國際連結。

海洋委員會指出，「望僕號」由德國非牟利慈善機構「好書共享」協會（GBA Ships）營運，是世界最大海上移動書展船，由來自數十個國家志工組成國際船員團隊，航行世界各地。

海委會表示，「望僕號」為各港口城市帶來2000多種多元主題書籍，涵蓋科學、醫學、藝術、語言、信仰、興趣、烹飪及運動等，是一座漂浮圖書館，搭起文化與心靈交流橋梁，將知識與希望傳遞到世界每個角落。

海委會發布新聞稿指出，這次為「望僕號」首次造訪台灣，自12月18日至明年1月12日停靠高雄港，接續在明年1月16日至2月2日停泊花蓮港，2月6日至3月9日到基隆港，完成「3港」串聯知識與文化交流行程，若要登船參觀、選購書籍的民眾，可至連結https://gbaships.littleboxoffice.com，事前預約。

基隆港 海委會 高雄港

延伸閱讀

海委會11人員堅守紀律 管碧玲頒廉潔楷模獎勉勵

海巡下士洩密中國判刑 管碧玲曝還有案件籲自首

海巡女下士洩密大陸 管碧玲：手邊還有案件監控中

海巡女下士洩密中國遭判刑 管碧玲：手中還有其它案件

相關新聞

杯葛議事！高雄文化局長涉濫用特別費 藍營議員要求政風調查

高雄市文化局長王文翠日前遭爆料疑似濫用特別費，用以支應全家生活用度，高市議會今日審查預算時，藍營議員要求王文翠主動將使用...

智慧科技監測工業區空品 高市環保局改善減汙添助手

高雄是石化產業重鎮，環保局長期透過空品監測站、連續自動監測設施（CEMS）及微型感測器掌握石化產業聚落排放及空品情形，近...

台灣旅遊交流協會金門參訪 研議迎接兩岸旅遊新契機

台灣旅遊交流協會於本月15日至17日由理事長張家祝帶領協會理監事一行，來到金門進行交流與參訪活動，昨日由該會常務理事賴瑟...

抱錯嬰喝錯奶搞烏龍 高雄月子中心被揪出違反護理人員法裁罰過3次

高雄市鼓山區一家頂級月子中心抱錯嬰餵錯奶事件，出包月子中心近2、3年來被依違反護理人員法裁罰過3次，衛生局解釋，原因是該...

高雄美術館豪宅工地塌陷 工程人員緊急灌漿回填

高雄市鼓山區美術館特區內的美術東二路一處豪宅建築工地前，今天下午發生道路坍塌，現場出現約10多坪坑洞，警方緊急封鎖道路，...

「朦朧潮濕的一天」巡展第3站 奈良美智訪台偶遇林懷民

日本藝術家奈良美智15日再訪台灣，一路南下前往屏東為「朦朧潮濕的一天」在台巡展第3站布展。路途中他也前往嘉義、台南，在嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。