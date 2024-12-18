「朦朧潮濕的一天」巡展第3站 奈良美智訪台偶遇林懷民

日本藝術家奈良美智15日再訪台灣，一路南下前往屏東為「朦朧潮濕的一天」在台巡展第3站布展。路途中他也前往嘉義、台南，在嘉義還偶遇雲門舞集創辦人林懷民，獲贈藍白拖。

林懷民老家「林開泰診療所」歷經修復，現為嘉義縣定古蹟，在2022年以「培桂堂」名號對外開放。奈良美智在社群平台X發文表示，他在參觀培桂堂時偶遇林懷民，令他很緊張，但林懷民非常親切，他也與林懷民分享許多事情。

そうそう今日は培桂堂という昔のお医者さんの診療所兼住居も見学したのですが！そこで、そこがご実家である林懐民さんに偶然にお会いしました。台湾人ならみんな知っている舞踊家であり雲門舞集の創始者です！緊張しました〜。とても気さくな方でいろいろお話しを聞けました。今もカッコいいけど、若い… pic.twitter.com/sZCEbb0jlY — yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) 2024年12月16日

有趣的是，林懷民還贈送藍白拖給奈良美智，讓奈良美智又發文，曬出自己身著藍白拖的照片，並表示「怎麼知道我喜歡這雙鞋？」而奈良美智到台南後，則造訪八田與一故居及烏山頭水庫，他也在故居中欣賞八田與一繪畫。

奈良美智此行為「朦朧潮濕的一天」在台巡展第3站開展而來，在文化總會偕同籌劃下，將於屏東美術館展出，開幕記者會明天舉行。文總秘書長李厚慶今天向中央社記者表示，奈良美智很喜歡嘉義，之前也有去阿里山，希望未來有機會可以到嘉義展出。

「朦朧潮濕的一天」創作契機源自2021年「奈良美智特展」台灣巡展，展覽籌劃期間適逢311東日本大地震10週年，奈良美智希望為特展創作1幅畫，「朦朧潮濕的一天」因此誕生，在台灣多名人士期盼下，「朦朧潮濕的一天」在台巡展10年計畫去年啟動，「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」展為第3站。

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」展覽將從20日起，於屏東美術館展出至2025年5月25日。