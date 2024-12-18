「朦朧潮濕的一天」巡展第3站 奈良美智訪台偶遇林懷民

中央社／ 台北18日電
日本藝術家奈良美智2023年啟動畫作「朦朧潮濕的一天」在台10年巡展計畫，第3站將落腳屏東美術館，並於12月20日起展出，圖為屏東巡展主視覺示意。圖／文總、屏東縣政府文化處提供
日本藝術家奈良美智2023年啟動畫作「朦朧潮濕的一天」在台10年巡展計畫，第3站將落腳屏東美術館，並於12月20日起展出，圖為屏東巡展主視覺示意。圖／文總、屏東縣政府文化處提供

日本藝術家奈良美智15日再訪台灣，一路南下前往屏東為「朦朧潮濕的一天」在台巡展第3站布展。路途中他也前往嘉義、台南，在嘉義還偶遇雲門舞集創辦人林懷民，獲贈藍白拖。

林懷民老家「林開泰診療所」歷經修復，現為嘉義縣定古蹟，在2022年以「培桂堂」名號對外開放。奈良美智在社群平台X發文表示，他在參觀培桂堂時偶遇林懷民，令他很緊張，但林懷民非常親切，他也與林懷民分享許多事情。

有趣的是，林懷民還贈送藍白拖給奈良美智，讓奈良美智又發文，曬出自己身著藍白拖的照片，並表示「怎麼知道我喜歡這雙鞋？」而奈良美智到台南後，則造訪八田與一故居及烏山頭水庫，他也在故居中欣賞八田與一繪畫。

奈良美智此行為「朦朧潮濕的一天」在台巡展第3站開展而來，在文化總會偕同籌劃下，將於屏東美術館展出，開幕記者會明天舉行。文總秘書長李厚慶今天向中央社記者表示，奈良美智很喜歡嘉義，之前也有去阿里山，希望未來有機會可以到嘉義展出。

「朦朧潮濕的一天」創作契機源自2021年「奈良美智特展」台灣巡展，展覽籌劃期間適逢311東日本大地震10週年，奈良美智希望為特展創作1幅畫，「朦朧潮濕的一天」因此誕生，在台灣多名人士期盼下，「朦朧潮濕的一天」在台巡展10年計畫去年啟動，「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」展為第3站。

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」展覽將從20日起，於屏東美術館展出至2025年5月25日。

奈良美智 屏東 林懷民

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