金門縣榮光新村社區活動中心落成啟用 盼成社區發展新支柱

金門縣金沙鎮榮光新村社區發展協會成立20周年，今天迎來歷史性的一刻，嶄新社區活動中心正式落成啟用。金門縣長陳福海親自主持啟用典禮並表示，這座全新的活動中心將成為社區發展的重要支柱，造福當地鄉親，並幫助共同營造更加宜居的生活環境。

榮光新村社區活動中心位於沙美市區的中心地帶，經過2年的建設，總樓地板面積達486.42平方公尺，採用鋼筋混凝土建築結構。總建設經費為1410萬元，其中包括來自內政部前瞻基礎建設計畫、金門縣政府及議員建議款的多方支持。該中心設計上充分考慮社區需求，將社區居民的日常生活與各項服務功能緊密結合，並設有多功能活動空間，以提供更好的服務與文化交流場所。

新建的活動中心一樓為里民活動中心，主要作為居民日常交流、舉辦社區活動以及提供基礎服務的場所，二、三樓則為社區活動中心，提供更多元化的空間來支持社區發展與居民互動。這座活動中心將成為一個集會議、學習、交流和文創活動於一身的多功能場所，極大地提升了社區的整體服務能力。

啟用典禮包括陳福海、縣府參議呂清福、縣府社會處長黃雅芬、金沙鎮長吳有家以及榮光新村社區發展協會理事長張光海等人都共同出席。

陳福海在致詞中指出，社區發展協會在金門縣政府的福利政策中扮演著舉足輕重的角色，尤其是在推動社會福利、促進公部門與社區居民間的合作方面，發揮了關鍵作用。社區發展協會是政府與居民之間的橋樑，未來活動中心除了繼續舉辦政令宣導、傳統節慶等常規活動外，還應更加注重發展多樣化的服務功能，並融入更多創新和文化元素。

陳福海強調，活動中心將不僅僅是舉行會議或傳達政令的場所，它應該成為社區推廣健康促進、樂齡教育、老幼共學等服務的重要據點，特別是針對延緩失能、促進代間交流等社會服務領域，社區將結合政府和民間資源，為居民提供更多元的服務選擇。