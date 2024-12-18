快訊

全台凍番薯！7縣市低溫特報恐10度以下 一路冷到明天晚上

高雄美術館特區道路坍塌 建築工地前現7坪坑洞…警封鎖道路

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

颱風落山風易吹斷電線 台電成立恆春巡修班穩定供電

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台電公司屏東區營業處成立恆春巡修班，今日舉行揭牌儀式。圖／台電提供
台電公司屏東區營業處成立恆春巡修班，今日舉行揭牌儀式。圖／台電提供

恆春半島地處偏遠，為因應其特殊地理環境及業務發展需求，台電公司屏東區營業處成立「恆春巡修班」，今日舉行揭牌儀式，成員平均年齡只有20幾歲，都是小鮮肉，將面對恆春半島廣袤區域的繁重維護及巡檢任務，提供居民穩定用電供給。

恆春半島地廣人稀，供電範圍涵蓋山區及沿海6鄉鎮，用戶數超過4萬8千戶。雖然屏鵝公路近年電線地下化，已不會因颱風、落山風吹倒電杆而大規模斷電，但因區域範圍大，偶仍有小區域電力問題需要解決。

為強化服務效能及解決技術人才老化情形，屏東區營業處籌備恆春巡修班，編制3班共21人，成員平均年齡20至30歲，整合該地區4個服務所設備資源，針對人員進行專業化訓練及核心技術傳承。

今18日辦理揭牌儀式，包括獅子、枋山、恆春等鄉鎮首長代表均來參加。台電表示，成立恆春巡修班可提高地區供電穩定，為恆春半島民眾提供專業優質的服務，為國境之南的電力建設努力。

恆春半島地廣人稀，供電範圍涵蓋山區及沿海6鄉鎮，用戶數超過4萬8千戶。圖／台電提供
恆春半島地廣人稀，供電範圍涵蓋山區及沿海6鄉鎮，用戶數超過4萬8千戶。圖／台電提供
恆春半島地廣人稀，供電範圍涵蓋山區及沿海6鄉鎮，用戶數超過4萬8千戶。圖／台電提供
恆春半島地廣人稀，供電範圍涵蓋山區及沿海6鄉鎮，用戶數超過4萬8千戶。圖／台電提供

屏東 恆春

延伸閱讀

挺過颱風災情 宜蘭三星銀柳減產約2成、價格波動不大

台東南橫建置防災型微電網 盼擺脫災後「孤島宿命」

四接環評數度闖關失敗…台電操船試驗結果 航運界不苟同

四接環評下月開…四大爭議未解扯缺電 憂滅港風雨欲來

相關新聞

金門縣榮光新村社區活動中心落成啟用 盼成社區發展新支柱

金門縣金沙鎮榮光新村社區發展協會成立20周年，今天迎來歷史性的一刻，嶄新社區活動中心正式落成啟用。金門縣長陳福海親自主持...

韓國駐台代表李殷鎬會晤陳其邁 促創造更多合作

駐台北韓國代表部代表李殷鎬今天拜會高雄市長陳其邁，促創造更多合作。李殷鎬表示，韓國情勢近來受關注，目前經濟、外交、內政等...

颱風落山風易吹斷電線 台電成立恆春巡修班穩定供電

恆春半島地處偏遠，為因應其特殊地理環境及業務發展需求，台電公司屏東區營業處成立「恆春巡修班」，今日舉行揭牌儀式，成員平均...

「FUN玩樂高風」屏菸登場 小朋友驚呼：跟真的一樣！

屏菸1936文化基地歲末推出兩大特展，有樂高迷必訪「FUN玩樂高風」，七大主題打造充滿驚喜與想像的樂高世界，小朋友看完樂...

影／高雄知名拉麵店疑爆發集體食物中毒 衛生局令徹底清消停業1天

高雄知名拉麵店疑似爆發集體中毒事件，至少已有8、9名消費者受害，症狀主要以腹瀉為主，有人晚上用餐，連跑了7次廁所，拉到快...

高雄沿海路車道數量「變變變」 民眾怨：行駛動線危險

高雄市沿海路修建貨櫃車專用道，原本預定明年6月完工，卻因引發嚴重塞車、貨櫃車違規迴轉等亂象，在民代要求下加緊趕工，目前部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。