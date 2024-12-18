颱風落山風易吹斷電線 台電成立恆春巡修班穩定供電
恆春半島地處偏遠，為因應其特殊地理環境及業務發展需求，台電公司屏東區營業處成立「恆春巡修班」，今日舉行揭牌儀式，成員平均年齡只有20幾歲，都是小鮮肉，將面對恆春半島廣袤區域的繁重維護及巡檢任務，提供居民穩定用電供給。
恆春半島地廣人稀，供電範圍涵蓋山區及沿海6鄉鎮，用戶數超過4萬8千戶。雖然屏鵝公路近年電線地下化，已不會因颱風、落山風吹倒電杆而大規模斷電，但因區域範圍大，偶仍有小區域電力問題需要解決。
為強化服務效能及解決技術人才老化情形，屏東區營業處籌備恆春巡修班，編制3班共21人，成員平均年齡20至30歲，整合該地區4個服務所設備資源，針對人員進行專業化訓練及核心技術傳承。
今18日辦理揭牌儀式，包括獅子、枋山、恆春等鄉鎮首長代表均來參加。台電表示，成立恆春巡修班可提高地區供電穩定，為恆春半島民眾提供專業優質的服務，為國境之南的電力建設努力。
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