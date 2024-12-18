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韓國駐台代表李殷鎬會晤陳其邁 促創造更多合作

中央社／ 高雄18日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐白櫻／攝影

駐台北韓國代表部代表李殷鎬今天拜會高雄市長陳其邁，促創造更多合作。李殷鎬表示，韓國情勢近來受關注，目前經濟、外交、內政等皆維持穩定，盼台韓往來互動不受影響。

陳其邁致詞指出，台灣與韓國同樣位於東亞並受地緣政治影響，且兩國產業皆致力發展半導體及電動車等產業，未來可加強合作關係，持續深化先進科技研發。

陳其邁也以高雄致力發展智慧交通為例，強調若兩國合作，不僅能使雙方技術保有領先地位，也能創造經濟效益，進而維持國家穩定。

李殷鎬表示，目前韓國國情在憲法運作下，民生與經濟狀況維持穩定。期待與高雄市持續合作推展半導體、電動車等投資合作，深化台韓關係。

陳其邁表示，樂見高雄與韓國創造更多合作，期盼與李殷鎬共同促成未來更多台韓交流活動。李殷鎬也回應，期盼未來與高雄發展多元合作。

陳其邁

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