韓國駐台代表李殷鎬會晤陳其邁 促創造更多合作
駐台北韓國代表部代表李殷鎬今天拜會高雄市長陳其邁，促創造更多合作。李殷鎬表示，韓國情勢近來受關注，目前經濟、外交、內政等皆維持穩定，盼台韓往來互動不受影響。
陳其邁致詞指出，台灣與韓國同樣位於東亞並受地緣政治影響，且兩國產業皆致力發展半導體及電動車等產業，未來可加強合作關係，持續深化先進科技研發。
陳其邁也以高雄致力發展智慧交通為例，強調若兩國合作，不僅能使雙方技術保有領先地位，也能創造經濟效益，進而維持國家穩定。
李殷鎬表示，目前韓國國情在憲法運作下，民生與經濟狀況維持穩定。期待與高雄市持續合作推展半導體、電動車等投資合作，深化台韓關係。
陳其邁表示，樂見高雄與韓國創造更多合作，期盼與李殷鎬共同促成未來更多台韓交流活動。李殷鎬也回應，期盼未來與高雄發展多元合作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言